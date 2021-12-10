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Recep Kara: "En iyi şekilde hazırlanıp, Kırkpınar'da altın kemer için mücadele edeceğim" - Son Dakika

Recep Kara: "En iyi şekilde hazırlanıp, Kırkpınar'da altın kemer için mücadele edeceğim"

10.12.2021 11:50
Recep Kara: "En iyi şekilde hazırlanıp, Kırkpınar'da altın kemer için mücadele edeceğim"

Başpehlivan Recep Kara, bu sene en iyi şekilde hazırlanıp, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri almak için mücadele edeceğini söyledi.

Başpehlivan Recep Kara, bu sene en iyi şekilde hazırlanıp, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri almak için mücadele edeceğini söyledi.

Başpehlivanlar Recep Kara ve Abdullah Güngör, 2022 yılı ile ilgili çalışmalar ve hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 2020-2021 sezonunun pandemiye denk geldiğini ve kendileri için de kötü geçtiğini belirten Recep Kara, "Bir nebze olsun bu sene normal sezonun yüzde 30-40'ı yapıldı. 2022 yılında mayıs ayından ekim ayının sonuna kadar programlarımızda bütün hafta sonlarımız doldu. Çok sayıda güreş tarihleri alındı. Biz de bunlara gideceğiz. Bizim için sevindirici. Çünkü Ata sporumuz gittiğimiz Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Trakya olsun çok ciddi seyirci potansiyeli olan bir branşımız. Allah'a şükür biz de hepsine gidiyoruz. 2022 yılında da Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne hazırlıklarım devam ediyor. En iyi şekilde hazırlanıp, Kırkpınar Güreşleri'nde altın kemeri almak için mücadele edeceğim" diye konuştu.

2021 yılında pandemiden dolayı 15-20 güreş olduğunu aktaran Abdullah Güngör ise, "2022 Allah izin verirse dolu geçecek. Recep Kara ve ekibi olarak beraber hareket ediyoruz, çalışıyoruz. Hedefimiz Kırkpınar'da kürsü yapmak. Bizi sevenler, destekleyenler dualarını eksik etmesin. Yağlı güreşlerde en üst dereceyi yapmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu-İHA)

Recep Kara: En iyi şekilde hazırlanıp, Kırkpınar'da altın kemer için mücadele edeceğim
Recep Kara: En iyi şekilde hazırlanıp, Kırkpınar'da altın kemer için mücadele edeceğim

İhlas Haber Ajansı, Abdullah Güngör, Recep Kara, Güreş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Recep Kara: 'En iyi şekilde hazırlanıp, Kırkpınar'da altın kemer için mücadele edeceğim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Recep Kara: "En iyi şekilde hazırlanıp, Kırkpınar'da altın kemer için mücadele edeceğim" - Son Dakika
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