Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 14.hafta
20 dakika önce
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda hafta sonu oynanan karşılaşmada Çamlıca Sağlıkspor, Güneşspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda hafta sonu oynanan karşılaşmada Çamlıca Sağlıkspor, Güneşspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Ahmet İnci xxx, Furkan Uçar xxx
Saha Komiseri: Zihni Nargiz
Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren xxx, (Emrah Genç x dk 80) Harun Okan Yılmaz xxx, Mustafa Topaktaş xxx, Murat Çağdaş Seçik xxx, Fikri Çiğ xxx, Eray Akyol xxx, Seçkin Maraşlı xxx, Mesut Dalkıran xxx, Enbiya Kurtuluş xx, Abdullah Çimen xxx, (Samet Daş x dk 65) Salih Kamacı xxx, (Sait Bulut x dk 75)
Güneşspor: Metin Sarı x, Volkan Türkmenoğlu x, Cengizhan Bakar x, Birkan Çelik x, Fatih Aslan x,(Kemal Koçak x dk 75) Batuhan Bayhan x, Habip Öztemir x, Tunahan Git x, Mehmet Yenilmez x, Nuri Balcıoğlu x, (Alaattin Can x dk 65) Emirhan Taşdemir x
Goller: Eray Akyol dk 21 ve 66, Enbiya Kurtuluş dk 26 (Çamlıca Sağlıkspor) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:32 Kaynak: İHA
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