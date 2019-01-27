Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu

Recep Birinci Amatör Küme B Grubunda B Grubunda oynanan karşılaşma Yeşilhisar
Belediyespor, Güneşspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler
Stadı
Hakemler: Rıza Öztürk
xx, Mustafa Kalaycı
xx, Erkan Kırçıl xx
Güneşspor: Matin Sarı x, Emin Emre Altun
x, Cengizhan Bakar x, Alaaddin Can Tancı x, Fatih Aslan
x, Turgut Vural x,Habib Öztemir x, Tunahan G. X, Mehmet Yenilmez x, Nuri Balcıoğlu x, Emirgan
Daşdemir x
Yeşilhisar Belediyespor: Yasin Katı xx, Fatih K.Peker xx, Abdussamet Köse xx, Abdülbaki Karamanoğulları xx, Recep Kaçar xx, Furkan Ergül*** Yakup Erdoğan xx, Oktay Doğan xx, Furkan Akburak xx, İnanç Albayrak xx,Kadir Şimşek xx, (Harun Aslan xx dk 67)
GOLLER: Furkan Ergül dk 38, Harun Aslan dk 88 (Yeşilhisar Belediyespor) - KAYSERİ