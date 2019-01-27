Son Dakika Haberleri: Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu

1 saat önce

Recep Birinci Amatör Küme B Grubunda B Grubunda oynanan karşılaşma Yeşilhisar Belediyespor, Güneşspor'u 2-0 mağlup etti.

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu, System.String[]
Recep Birinci Amatör Küme B Grubunda B Grubunda oynanan karşılaşma Yeşilhisar Belediyespor, Güneşspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Rıza Öztürk xx, Mustafa Kalaycı xx, Erkan Kırçıl xx

Güneşspor: Matin Sarı x, Emin Emre Altun x, Cengizhan Bakar x, Alaaddin Can Tancı x, Fatih Aslan x, Turgut Vural x,Habib Öztemir x, Tunahan G. X, Mehmet Yenilmez x, Nuri Balcıoğlu x, Emirgan Daşdemir x

Yeşilhisar Belediyespor: Yasin Katı xx, Fatih K.Peker xx, Abdussamet Köse xx, Abdülbaki Karamanoğulları xx, Recep Kaçar xx, Furkan Ergül*** Yakup Erdoğan xx, Oktay Doğan xx, Furkan Akburak xx, İnanç Albayrak xx,Kadir Şimşek xx, (Harun Aslan xx dk 67)

GOLLER: Furkan Ergül dk 38, Harun Aslan dk 88 (Yeşilhisar Belediyespor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Muammer Güler, Fatih, Yeşilhisar, Spor
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