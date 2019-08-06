Son Dakika Haberleri: Recep Konuk, Çumra Belediye Meclis Toplantısı'na katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Recep Konuk, Çumra Belediye Meclis Toplantısı'na katıldı

37 dakika önce

Konya Şeker ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk Çumra Belediyesi Meclis toplantısına katıldı.

Recep Konuk, Çumra Belediye Meclis Toplantısı'na katıldı, System.String[]
Konya Şeker ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk Çumra Belediyesi Meclis toplantısına katıldı.
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, toplantının açılış konuşmasında Belediye Meclis toplantısına katılımlarından dolayı Recep Konuk'a teşekkürlerini ileterek sözlerine başladı.
Başkan Oflaz, "Çumramızın ufkunu açan ve yatırım hamlelerini başlatan Recep Konuk Başkanımızın ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduk. İlçemiz ve çiftçilerimiz adına daha verimli çalışmalar için istişarelerimiz her zaman olacaktır." dedi.

Oflaz'ın ardından kürsüye gelerek 31 Mart yerel seçimlerinden sonra görev alan meclis üyeleri ve İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz'a hayırlı olsun dileklerini ileten Konuk, "Meclisimiz görevde olduğu süre boyunca vatandaşımızın taleplerini vatandaşımızdan kopmadan yapabilirse başarılı olacaktır buna inanıyorum. Hepiniz yürekli insanlarsınız. Hepimizin ufak tefek eksiklikleri olabilir ancak bu memlekete verilecek hizmette canını ve malını esirgemeyecek insanlar ile doludur bu meclis." diye konuştu.
Çumra Belediyesi, Konya Şeker, Recep Konuk, Çumra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ı Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi
AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkarıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:35:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Recep Konuk, Çumra Belediye Meclis Toplantısı'na katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]