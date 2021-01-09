Recep Konuk: "Gerçeğe sadık gazeteciler en büyük teminatımız" - Son Dakika

Recep Konuk: "Gerçeğe sadık gazeteciler en büyük teminatımız"

09.01.2021 14:17
Recep Konuk:

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, gazetecilerin önemi tartışılmaz ve işlevsel açıdan en etkin ancak çok zor, meşakkatli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, gazetecilerin önemi tartışılmaz ve işlevsel açıdan en etkin ancak çok zor, meşakkatli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, iletişim araçlarının çeşitlendiği ve çoğaldığı günümüzde öneminin azalması bir yana gazetecilerin ve gazeteciliğin daha da önemli hale geldiğini belirten 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Günümüzde iletişim çeşitlendi. Haber ve bilgiye erişim kolaylaştı, hızlandı. Toplum hayatı açısından bunun hem faydalı hem mahsurlu yönleri var. Bilgi ve haber hızlı yayılıyor, ancak manipülasyon amaçlı, kaos amaçlı yalan haberler, sansasyonel kurgu haberler de hızlı yayılıyor. Toplumsal tepkiler hızlı geçekleşiyor, kanaatler hızlı oluşuyor, hükümler hızlı veriliyor, fikirler, kanaatler çabuk şekilleniyor. Yanlış bilgi, haber dakikalar içinde zihinleri işgal ediyor, doğrunun sis perdesini yırtıp kendisini göstermesi için günler, haftalar yetmiyor. Kurumların, kişilerin, toplum kesimlerinin, şirketlerin, markaların itibarı, hakları, onurları etkileşim çılgınlığına feda edilebiliyor. Hızlı yaşanan bu iletişim çağında yanlışların arasından doğruları parlatabilmek, gerçekleri görünür kılabilmek ve toplumu, milletimizi aydınlatmak için yegane gücümüz ilkeli ve doğruların yanında olan gazetecilerdir. Bu açıdan günümüz dünyasında gazetecilerin sorumluluğunun üstüne bir sorumluluk daha eklenmiştir; yalan, kurgu haberler ile itibar suikastlarına sebep olan ve modern çağın medyatik virüslerine de panzehir olmak. Dünün dünyasında toplumu birbirinden ve hadiselerden haberdar eden gazetecilerin mesuliyetleri arasına, iletişim çağında yani bugünün her klavyenin doğru yanlış haber ürettiği, üretebildiği, gerçeklerin yanlış, yalan ve yönlendirme paylaşımlar içinden cımbızla ayıklanabildiği bir çağda yeni bir mesuliyet eklenmiştir; doğruları ve gerçekleri parlatıp görünür kılabilmek. Doğruların yanlışları hükümsüz kılması, manipülasyonlarla toplumsal savrulmalar yaşamamak için gerçeğe sadık, ilkeli gazetecilere hem muhtacız hem de mesleğine sadık gazeteciler en büyük teminatımız" dedi.

Recep Konuk, haberleriyle topluma ayna olan, yaşanan olayları, hal ve tavırları ortak bir zemine taşıyan, insanları birbirinden ve olaylardan haberdar eden gazetecilerin, toplumların gelecek inşasında da önemli bir role sahip olduğunu hatırlatarak, "Devlet ve millet hayatının can damarlarını haber, araştırma, yazı ve yorumlarıyla sürekli açık tutan, damarların çift taraflı çalışmasını sağlayan gazeteciler; zor, meşakkatli, mesuliyeti yüksek ancak bir o kadar onurlu, bir o kadar kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Çünkü bu meslek, üstlendiği işlev itibarıyla zorluklar ve yokluklar karşısında yıkılmaz, eğilmez bir irade, hak terazisinden sapmayan bir vicdan, yüksek bir karakter gerektirir" ifadelerini kullandı. - KONYA

Recep Konuk: Gerçeğe sadık gazeteciler en büyük teminatımız

Gazeteciler Günü, Recep Konuk, toplum, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Recep Konuk: 'Gerçeğe sadık gazeteciler en büyük teminatımız' - Son Dakika


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