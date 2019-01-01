Son Dakika Haberleri: Recep Konuk, "Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri" Listesinde

Recep Konuk, "Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri" Listesinde

9 dakika önce

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Forbes Dergisi tarafından "Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri" listesine alındı.

Recep Konuk,
25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Forbes Dergisi tarafından " Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri" listesine alındı.

Forbes Dergisi, hazırladığı listede Türkiye'den birçok önemli isme yer verdi. Konya Şeker'i 14 yılda hızla büyüten ve geliştiren Recep Konuk da "Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri" listesine girdi. Dergi, Konuk hakkında, "Kendi halinde, küçük bir kooperatif olan Konya Şeker'in 14 yılda 45 fabrika ülke sınırlarını aşan bir gıda markası haline dönüşmesine liderlik etti. Daha önemlisi kendi geliştirdiği 'devridaim' modeliyle Türk tarım sanayisinin sosyal ve ekonomik dönüşümünde tarih yazdı; binlerce çiftçinin hayatını değiştirdi; 'yapan yok, o zaman yapılamaz' ezberini bozup birlikte iş yapmaktan başka çaresi olmayanlar için umudu yeşertti" değerlendirmesini yaptı. Dergi, Recep Konuk'un açıklamalarına da yer verdi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

Karaman, Forbes, Türkiye, Recep Konuk, Ekonomi
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