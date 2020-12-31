Recep Niyaz: "İyi bir ekip olduk ve bunun meyvelerini alacağız" - Son Dakika

Recep Niyaz: "İyi bir ekip olduk ve bunun meyvelerini alacağız"

31.12.2020 00:58
Recep Niyaz:

Denizlispor'un başarılı oyuncusu Recep Niyaz, Ankaragücü ve deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçını değerlendirdi.

Denizlispor'un başarılı oyuncusu Recep Niyaz, Ankaragücü ve deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçını değerlendirdi. Son haftalarda iyi savunma yaptıklarını söyleye Niyaz, "Sivasspor deplasmanına 3 puan için gidiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak olan Denizlispor, hazırlıklarına devam ediyor. Ankaragücü müsabakasında farkı bire düşüren golü atan yeşil-siyahlı ekibin yetenekli futbolcusu Recep Niyaz, rakipleri karşısında ikinci yarı çok iyi oynadıklarını fakat galip gelemediklerini söyleyerek, "Ligi domino eden Alanya gibi bir takımı yendikten sonra diğer iki takım asıl rakiplerimizdi. Erzurum'da aldığımız 3 puanla bizim için Ankaragücü çok daha önemli hale geldi. Ankaragücü maçına üç puan için çıktık ama ilerleyen dakikada maçın içinde giden gidişata göre 2-0'dan sonra alacağımız 1 puan, 3 puan kadar değerli olacaktı. Ama alamadık, ikinci yarı özellikle çok daha iyi ve baskılı oynadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Sivasspor maçı artık bizim için daha çok önemli"

Sivasspor deplasmanına 3 puan için çıkacaklarını dile getiren Niyaz, "Son iki haftadır iyi bir savunma yapmaya başladık. Bunu Ankaragücü maçının ikinci yarısı oynayan bir takım haline de getirdik. Bu maçı bir an önce unutup önümüzdeki Sivasspor maçı artık bizim için daha çok önemli. Bulunduğumuz süre ve konum itibariyle artık her maç bizim için çok önemli. Sivas deplasmanına 3 puan için gidiyoruz. Artık ligimiz öyle bir hale geldi ki herkes herkesi çok rahat bir şekilde yenebiliyor. Yeter ki o gün herkes elinde geldiği kadar mücadeleyi verebilsin. İyi bir ekip ve takım olduk ve bununda meyvelerini alacağız" açıklamasında bulundu.

"Bizim ihtiyacımız olan o birlikteliği Yalçın hoca sağladı"

Yalçın Koşukavak'ın göreve gelmesiyle takımda yeni bir birliktelik oluştuğunu belirten Recep Niyaz, "Her hocanın gelişinden sonra hep pozitif enerji olmuştur. Tabi ki bu tarz değişikliklerde hoca bir de takımın kalbine dokunabiliyorsa bu çok daha iyi bir anlamda pozitif enerjiye dönüşüyor. Bizim ihtiyacımız olan o birlikteliği Yalçın hoca sağladı. Ben ilerleyen zamanlarda çok daha iyi olacağına inanıyorum. Bunu gösteren, isteyen, bilen bir teknik ekibe sahibiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Recep Niyaz, Denizlispor, Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Recep Niyaz: 'İyi bir ekip olduk ve bunun meyvelerini alacağız' - Son Dakika Spor


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