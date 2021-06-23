Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti - Son Dakika

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görevli öğretmen Recep Bingöl'ün, öğrencileri masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatması sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Salgın nedeniyle eğitim sürecinin belirli dönemlerinde okullarından uzak kalan öğrenciler, sosyal etkinliklerin yapıldığı bugünlerde arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görev yapan öğretmen Recep Bingöl de farklı bir etkinlikle okulun son günlerinde öğrencilerinin güzel vakti geçirmesini sağladı.

Sıcak havadan etkilenen öğrencilerini masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatan Bingöl, "su oyunu"na ilişkin anları kameraya kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgi gören Bingöl, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan köyde 11 yıldır görev yaptığını belirtti.

Salgın sürecinin zor geçtiğini, öğrencilerinin motivasyonunu yüksek tutmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını anlatan Bingöl, "Çok sıcak havada hem çocuklarla okuduğumuz masalları canlandırarak hem de suyla serinleyebileceğimiz bir etkinlik yapmaya karar verdik. Öğrencilerimiz bahçede masal kahramanları canlandırmak için gerekli pozisyonları aldıktan sonra suyla onları ıslattık. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Bu şekilde öğrencilerimizle özellikle salgın sonrası onları okula motive edecek, eğlendirecek, mutlu olmalarını sağlayacak etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Melek Aris ve Hiranur Sevim de öğretmenleri ile yaptıkları etkinliğin keyifli geçtiğini dile getirdi.