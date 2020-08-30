Recep Tayyip Erdoğan caddesi hizmete açıldı - Son Dakika

Çorum Belediyesi tarafından tüm alt ve üstyapısı ile birlikte yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi resmen açıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı temsilci törenle açılan caddenin resmi açılışı pandemi sonrası yapılacak.

Belediye Bando Takımının da mini bir konser verdiği caddenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 30 Ağustosta çifte bayram yaşadıklarını ifade etti. Caddenin açılmasıyla ilgili çok sayıda sıkıntıyla karşılaştıklarını ve bu sıkıntıları tek tek çözdüklerinin altını çizen Başkan Aşgın, "Alt ve üst yapısıyla, akıllı kavşağıyla, bisiklet yoluyla caddemizi bugün eksiksiz bir şekilde açıyoruz. Ihlamur ağaçlarıyla, süs bitkileriyle Çorum'umuza yakışan bir cadde oldu. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Çorum'umuza çok yakıştı." dedi.

Caddenin aydınlatmasının çok özel olduğunu, İmam Hatip Kavşağında yeni düzenleme yaptıklarını ve bu düzenlemeyle de yeni bir kavşak modeli uyguladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Caddemizde yaptığımız çalışmalarla ilgili çok sayıda hemşehrimiz memnuniyetlerini ifade ediyor. Bizlere dua ediyor, gönüllerinde yer veriyor. Bu durum bizleri daha çok çalışmaya yöneltiyor. Bundan sonra da yollar açmaya, gönüllere girmeye, hemşehrilerimizin gönüllerine yol açmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Açılmadık yol, girmedik gönül bırakmayacağız. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz." diye konuştu.

'Emeği geçenlere teşekkür'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin açılması için emek veren tüm belediye başkanlarına teşekkür etti. Geçmiş dönem belediye başkanlarını unutmayan ve onların da büyük emekleri olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, "Bu caddede emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize, milletvekillerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma da gönül dolusu şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'Törenli açılış daha sonra yapılacak'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesini, ismine yakışır bir şekilde törensel bir açılışla hizmete sunmayı istediklerini ancak içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle gerçekleştiremediklerini vurgulayarak "Caddemizin törensel açılışını daha sonra gerçekleştireceğiz. İnşallah koronavirüs mücadelemizi tamamlayıp normal hayata döndüğümüzde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ne ismine yakışır bir tören düzenleyeceğiz. Daha önce bu caddemizi 30 Ağustos'ta açacağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz güzel günlerde, güle güle kullansınlar." şeklinde konuştu. - ÇORUM