Recep Tayyip Erdoğan caddesi hizmete açıldı - Son Dakika

Recep Tayyip Erdoğan caddesi hizmete açıldı

Çorum Belediyesi tarafından tüm alt ve üstyapısı ile birlikte yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi resmen açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan caddesi hizmete açıldı, System.String[]

Çorum Belediyesi tarafından tüm alt ve üstyapısı ile birlikte yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi resmen açıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı temsilci törenle açılan caddenin resmi açılışı pandemi sonrası yapılacak.

Belediye Bando Takımının da mini bir konser verdiği caddenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 30 Ağustosta çifte bayram yaşadıklarını ifade etti. Caddenin açılmasıyla ilgili çok sayıda sıkıntıyla karşılaştıklarını ve bu sıkıntıları tek tek çözdüklerinin altını çizen Başkan Aşgın, "Alt ve üst yapısıyla, akıllı kavşağıyla, bisiklet yoluyla caddemizi bugün eksiksiz bir şekilde açıyoruz. Ihlamur ağaçlarıyla, süs bitkileriyle Çorum'umuza yakışan bir cadde oldu. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Çorum'umuza çok yakıştı." dedi.

Caddenin aydınlatmasının çok özel olduğunu, İmam Hatip Kavşağında yeni düzenleme yaptıklarını ve bu düzenlemeyle de yeni bir kavşak modeli uyguladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Caddemizde yaptığımız çalışmalarla ilgili çok sayıda hemşehrimiz memnuniyetlerini ifade ediyor. Bizlere dua ediyor, gönüllerinde yer veriyor. Bu durum bizleri daha çok çalışmaya yöneltiyor. Bundan sonra da yollar açmaya, gönüllere girmeye, hemşehrilerimizin gönüllerine yol açmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Açılmadık yol, girmedik gönül bırakmayacağız. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz." diye konuştu.

'Emeği geçenlere teşekkür'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin açılması için emek veren tüm belediye başkanlarına teşekkür etti. Geçmiş dönem belediye başkanlarını unutmayan ve onların da büyük emekleri olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, "Bu caddede emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize, milletvekillerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma da gönül dolusu şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'Törenli açılış daha sonra yapılacak'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesini, ismine yakışır bir şekilde törensel bir açılışla hizmete sunmayı istediklerini ancak içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle gerçekleştiremediklerini vurgulayarak "Caddemizin törensel açılışını daha sonra gerçekleştireceğiz. İnşallah koronavirüs mücadelemizi tamamlayıp normal hayata döndüğümüzde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ne ismine yakışır bir tören düzenleyeceğiz. Daha önce bu caddemizi 30 Ağustos'ta açacağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz güzel günlerde, güle güle kullansınlar." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Recep Tayyip Erdoğan, Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Recep Tayyip Erdoğan caddesi hizmete açıldı - Son Dakika


Son Dakika

Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı 2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti Türkiye'den haddini aşan Macron'a "kırmızı çizgi" cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu         
18:58
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu         
18:56
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi         
18:46
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz         
17:57
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:49
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur         
17:39
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü         
17:22
Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı         
17:18
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin         
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor         
16:42
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi         
15:46
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü 16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü         
15:35
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi         
15:31
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti         
15:26
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor         
15:04
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu         
14:38
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi         
14:33
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti         
14:07
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş         
13:06
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş 76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş         
11:11
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı         
08:28
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok         
07:48
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 00:49:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Recep Tayyip Erdoğan caddesi hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei