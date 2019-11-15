Son Dakika Haberleri: "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı

6 saat önce

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı KOCAELİ - Sosyal medyadan yayınladığı videoda 10 Kasım'da Anıtkabir'de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs Kocaeli'de gözaltına alındı.

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı


KOCAELİ - Sosyal medyadan yayınladığı videoda 10 Kasım'da Anıtkabir'de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs Kocaeli'de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edenler hakkında defalarca suç duyurusunda bulunan ve kurduğu Vatanseverler Hareketi Derneği ile tanınan Mehmet A. isimli şahıs, sosyal medyada paylaştığı hakaret içerikli görüntü sebebi ile gözaltına alındı. 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençleri hedef alan Mehmet A. sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gençlere küfür etti.

Gözaltına alındı

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Olayla ilgili suç duyurusu yapılmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet A. bugün gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Recep Tayyip Erdoğan sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı

Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, 10 Kasım, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerin korkulu rüyasıyız
Yargıtay, şirket aracını özel işte kullanmayı haklı fesih saydı Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 03:22:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]