Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlandı

17.03.2022 14:35

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversitede çok güzel işler yapıldığını, kısa zamanda büyük yol katedildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversitelerin, illerin gelişimindeki önemine işaret eden Çeber, "Yaklaşık dört senedir görev yaptığım Rize'de üniversitemizde büyük bir uyum içerisinde her türlü konuyu rahatlıkla paylaşarak ve projeyi beraber konuşarak tüm kurumlarla beraber yol yürüyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise üniversite olarak örnek alınan bir üniversite haline geldiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki hedefimiz ise geldiğimiz bu noktayı ve gösterdiğimiz başarıyı sürdürülebilir kılmak ve üzerine yeni başarılar ekleyerek geleceğe daha emin adımlarla yürümektir. Üniversitemizi sadece akademik birim, akademik kadro ve öğrenci sayısı ile fiziki altyapı anlamında yani niceliksel olarak büyütmedik. Aynı zamanda üniversitemizin akademik performans ve başarısını da artırdık."

Konuşmaların ardından 2021 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren, patent ve faydalı model tescili alan ve akademik teşvikten en yüksek puan alan akademisyenlere plaket verildi.

Törene, Üniversitenin Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret Bayraktar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkan Vekili Aydın Bilsel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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