Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyelerinin üç buluşu tescillendi - Son Dakika

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) akademik personeli ve öğrencilerinin 2 buluşunun "incelemeli patent", bir buluşunun ise faydalı model olarak tescillendiği bildirildi.

RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Bekçi, Araştırma Görevlisi Türker Oğuztürk ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi Furkan Çakıroğlu tarafından geliştirilen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hak sahipliğindeki "Kabuklu Kuruyemiş Atıklarını Toplayan Oturma Birimi Zemini" başlıklı buluşun, Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili aldığı belirtildi.

Açıklamada, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Demirbaş tarafından geliştirilen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hak sahipliğindeki "Çok Fonksiyonlu Bir Gıda Pedi" başlıklı buluşun da patent tescili aldığı ifade edildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ile Fizik Bölümü lisansüstü öğrencisi Huriye Kabil tarafından geliştirilen "Polyester matrisli jüt katkılı organik kompozit malzeme" başlıklı buluşun ise faydalı model tescili aldığı aktarılan açıklamada, "Üç yeni tescil ile birlikte RTEÜ'nün tescilli patent ve faydalı model sayısı, 21'i patent, 7'si faydalı model olmak üzere 28'e yükselmiştir." ifadesine yer verildi.