Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TEKNOFEST Azerbaycan'a 8 çalışma ile katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TEKNOFEST Azerbaycan'a 8 çalışma ile katıldı

28.05.2022 15:23
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TEKNOFEST Azerbaycan'a 8 çalışma ile katıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin TEKNOFEST Azerbaycan'a 8 çalışma ile katıldığı bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin TEKNOFEST Azerbaycan'a 8 çalışma ile katıldığı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, yaptığı açıklamada, ilk defa yurtdışında düzenlenen etkinliğe Türkiye'den 10 üniversitenin katıldığını, bunlardan birinin de kendileri olduğunu belirtti.

Üniversite olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve faydalı ürün olarak patent aldıklarını vurgulayan Karaman, şu değerlendirmede bulundu:

"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak 8 patentli çalışmamızı ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Standımız yoğun ilgi görüyor. Üniversitemizin ortaya koyduğu eserleri sergilemek hem bizim hem de ülkemiz adına sevindirici. Bu tip etkinliklerdeki ilgi bizim çalışma azmimizi artırıyor."

YORUMLAR
500
Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu! Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, 'Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, 'Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Azerbaycan, Karaman, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TEKNOFEST Azerbaycan'a 8 çalışma ile katıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TEKNOFEST Azerbaycan'a 8 çalışma ile katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement