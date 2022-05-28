Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TEKNOFEST Azerbaycan'a 8 çalışma ile katıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin TEKNOFEST Azerbaycan'a 8 çalışma ile katıldığı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, yaptığı açıklamada, ilk defa yurtdışında düzenlenen etkinliğe Türkiye'den 10 üniversitenin katıldığını, bunlardan birinin de kendileri olduğunu belirtti.

Üniversite olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve faydalı ürün olarak patent aldıklarını vurgulayan Karaman, şu değerlendirmede bulundu:

"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak 8 patentli çalışmamızı ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Standımız yoğun ilgi görüyor. Üniversitemizin ortaya koyduğu eserleri sergilemek hem bizim hem de ülkemiz adına sevindirici. Bu tip etkinliklerdeki ilgi bizim çalışma azmimizi artırıyor."