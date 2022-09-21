Rize'de "3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi" başladı - Son Dakika
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Rize'de "3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi" başladı

21.09.2022 15:48

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince (RTEÜ) düzenlenen "3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi" başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince (RTEÜ) düzenlenen "3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi" başladı.

Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı, dünya yüzeyinde bitkisel kaynakların ortaya çıkartılması ve bunların tanınır hale getirilerek insanlık yararına sunulmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Avcı, temel bilimlerin bir parçası olan biyolojinin, canlı yaşamını her yönüyle inceleyen bir bilim dalı olduğunu ifade ederek "Özelikle üretici canlılar olması yönü ile bitkiler hayatımızın her anında yer almaktadırlar. Bitkiler, soluduğumuz oksijenin kaynağı ve yediğimiz gıdaların ham maddesidir. Botanik biyoloji bilimi içerisinde önemli yere sahiptir." dedi.

Böylesine önemli bir alanda kongre gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu dile getiren Avcı, kongrenin, alanında uzman bilim insanlarının bir araya getirilerek bilimsel çalışmaların tartışılması, genç bilim insanları için bir kaynaşma ortamının sağlanması ve bilimsel verilerin paylaşılması adına kıymetli olduğunu kaydetti.

Kongre Başkanı ve Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Makbul ise Rize'nin her türlü turizm faaliyetine öncülük yapmanın yanında botanikçiler açısından ayrı bir dünya örneği sergilediğini belirtti.

Rize'nin 2 binin üzerinde tür çeşitliliği, sıfır metreden 3 bin metrelere kadar farklı yükseltiler ve farklı bitki örtüsü tipleri ile önemli biyoçeşitlilik merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Makbul şöyle konuştu:

"Yaz aylarında yayla turizmi ve dağcılık faaliyetleri ile önemli bir turizm merkezi olan ilimiz, kışın da kayak başta olmak üzere farklı sporlara ev sahipliği yapmaktadır. Hangi vadiden çıkarsanız çıkın sonbahar aylarında ise ormanların renk cümbüşüne şahit olursunuz. Botanikçi olup da Rize yaylalarında arazi çalışması yapmayan herhalde çok az sayıda araştırmacı vardır."

Sempozyumun açılışına Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi Gümüş, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tomakin ile davetliler ve ilgililer katıldı.

Üç gün sürecek sempozyumda 7'si yurt dışından olmak üzere 120 bilim insanı bildiri sunacak.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de '3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi' başladı - Son Dakika

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