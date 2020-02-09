Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime iki gün süreyle ara verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime kar engeli, System.String[]

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime iki gün süreyle ara verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda ulaşımda sorunların yaşandığı, bahar yarıyılının yarın başlayacağı ve öğrencilerin büyük bir kısmının il dışından geleceği belirtildi.

Açıklamada, özellikle ilçelerdeki kampüslere ulaşımın tam olarak sağlanamadığına işaret edilerek, 10 Şubat Pazartesi ile 11 Şubat Salı günleri eğitime ara verildiği, bahar yarıyılına 12 Şubat Çarşamba günü başlanacağı, 10 Şubat Pazartesi günü yapılması gereken yabancı dil muafiyet sınavının ise 12 Şubat Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, yarın ve 11 Şubat Salı günü hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da aktarıldı.

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı
Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi Gelecek Partisi'nden anket açıklaması: 6-7 puan arasında bir oyumuz olduğu söyleniyor

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 02:04:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]