Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılının sona ermesi dolasıyla tören düzenlendi.

Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, dünyada yetişkin eğitiminin en önemli merkezlerinin üniversiteler olduğunu söyledi.

Hayatın akışı içinde gelişme, değişme ve öğrenmenin bir süreç olduğunu, asla bitmediğini belirten Sarı, "Üniversitemiz geldiği bu noktadan, bu kadrolarla, yöneticileriyle, akademik kadrolarıyla, veli-öğrenci uyumuyla çok daha güzel yerlere gelecek. Mezun sayınını artıran, akademik başarılarda, uluslararası literatürde ismi anılan bir üniversite haline gelecek." dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Bilgin de henüz 16 yıllık bir üniversite olduklarını ifade ederek, her geçen yıl özellikle bilimsel yayın, proje, patent, AR-GE, ÜR-GE, toplumsal katkı, kalite ve akreditasyon süreçlerinde sürekli yükselen bir grafik ortaya koyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu tören, mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, öğretim üyeleri ve aileler de katıldı.