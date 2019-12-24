Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi - Son Dakika

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi

6 saat önce

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, üniversiteler ve diğer ilmi, teknik kurum ve müesseselerle iş birliği sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Planı'nı 17 başlıkta topladığına işaret eden Şahin, en önemli maddelerden birinin de nitelikli eğitim olduğunu vurguladı.

Kaliteye odaklanmış bir kuruluşun, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağını dile getiren Şahin, kalitenin ise değer katan davranış ve tutumu teşvik ettiğini söyledi.

Üniversitelerde, kalite çalışmalarına destek vermek ve kalite altyapısının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla, uluslararası yönetim sistemleri standartları kapsamında eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinin sürdüğünü anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"2016-2019'da yönetim sistemleri alanında yurt içi ve dışında yükseköğretim hizmetleri kapsamında, bir üniversitenin tamamında veya muhtelif bir bölümünde geçerliliği devam eden, toplam 78 TSE belgeli üniversite veya fakülte bulunmaktadır. Yönetim sistemleri alanında 5 bini aşkın akademik personel ve öğrenciye enstitümüz tarafından eğitim verilmiştir. Yükseköğretim alanında Avrupa kalite güvence standartları ile milli kalite güvence sistemimiz, temelde yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesinin sağlanması ve bunun yönetilmesini içermektedir."

Şahin, kalite sisteminin kurulmasından çok devamlılığının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha sonra Şahin, kalite yönetim sistemini benimseyen ve tetkik sürecini başarıyla tamamlayan üniversitenin TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni, Rize Valisi Kemal Çeber ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman'a takdim etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:19 Kaynak: AA
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