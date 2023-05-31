Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu! Cumhurbaşkanı adına müze ve kütüphane açılacak - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu! Cumhurbaşkanı adına müze ve kütüphane açılacak

31.05.2023 08:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına vakıf kuruldu. Vakfın kurucuları arasında Erdoğan'ın çocukları bulunurken; Cumhurbaşkanı adına müze ve kütüphane kurulmasını hedefleniyor.

"Recep Tayyip Erdoğan Vakfı"nın kurucuları arasında, çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Vedat Demiröz, Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu yer alıyor.

MÜZE VE KÜTÜPHANE KURULACAK

Vakfın amaçları içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi eşyalarıyla, görevi sırasında kendisine hediye edilen eşyaların sergileneceği bir "Recep Tayyip Erdoğan Müzesi" ile toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi amacıyla "Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi"nin kurulması gösterildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Vakfın ayrıca bilimsel, kültürel, sanatsal programlar düzenleyeceği ifade edildi. Vakfın kuruluşuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YORUMLAR (5)
  • Ender DENİZ: Bu ülkede Atatürk'ün izini hiç bir zaman silemeyeceksiniz. Ne Mutlu Tüeküm Diyene ..... Cevap Yaz 47 43 Yayından Kaldır
  • Suleyman özdemir: Sevenleri artık giderler elbisesine ayakkabısina yüzlerini sürerler dilekte bulunurlar caput baglamayı unutmayın ha Cevap Yaz 105 58 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: MAŞALLAH böyle yenilgisiz çok sevilen bi liderin dernegide kurulsun tayyipci düşünce dernegi. Cevap Yaz 63 67 Yayından Kaldır
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