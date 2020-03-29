Son Dakika › Güncel › Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj - Son Dakika
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj
6 saat önce
Dünyayı saran korona virüsün Türkiye'ye gelmesi ile birlikte evde kalın uyarılarına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Biz evde kalıyoruz, sen de evde kal hasta olma" mesajı gönderdi.
Dünyayı saran korona virüsün Türkiye'ye gelmesi ile birlikte evde kalın uyarılarına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Biz evde kalıyoruz, sen de evde kal hasta olma" mesajı gönderdi.
Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesi ile birlikte yetkililerin "evde kalın" uyarılarına Fatih'te yaşayan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler de uydu. Sevimli üçüzlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği "evde kal" mesajı gülümsetti. Babaları Mustafa Çubuk tarafından kaydedilen görüntüde üçüzler, "Cumhurbaşkanımız biz evde kalıyoruz, sen de evde kal, sakın hasta olma" diye seslendi.
(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil