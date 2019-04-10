Son Dakika Haberleri: Recep Topal, Avrupa Üçüncüsü

Recep Topal, Avrupa Üçüncüsü

4 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda mücadele eden milli sporcu Recep Topal, bronz madalya elde etti.

Recep Topal, Avrupa Üçüncüsü, System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda mücadele eden milli sporcu Recep Topal, bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda 61 kilo güreşçisi Recep Topal, Rumen rakibi Nikolai Okhlopkov'u tuşla mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Recep Topal, repesaj maçında Ukraynalı Volodymyr Burukov'u 10-8 yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:52 
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