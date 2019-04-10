Son Dakika Haberleri: Recep Topal'dan Bronz Madalya

Recep Topal'dan Bronz Madalya

1 saat önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Recep Topal, 61 kiloda bronz madalya kazandı.

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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Recep Topal, 61 kiloda bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda  61 kiloda mücadele eden Recep Topal, Rumen Nicolai Okhlopkov ile bronz madalya maçına çıktı. Rakibini 8-1'lik skorla geçen Topal, bronz madalyanın sahibi oldu. Topal bu galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 5'inci madalyasını kazandırdı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:25 Kaynak: DHA
Avrupa, Spor
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