Recep Topal'dan Bronz Madalya
1 saat önce
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Recep Topal, 61 kiloda bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:25 Kaynak: DHA
Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Recep Topal, 61 kiloda bronz madalya kazandı. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda mücadele eden Recep Topal, Rumen Nicolai Okhlopkov ile bronz madalya maçına çıktı. Rakibini 8-1'lik skorla geçen Topal, bronz madalyanın sahibi oldu. Topal bu galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye
'ye 5'inci madalyasını kazandırdı.
Jeremain Lens, Saçını Sarıya Boyattı!
Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!
Başakşehirli Elia: Lionel Messi Tanrı Değil, Bizim Gibi Bir İnsan
Vukovic'in Giresunspor Maçında Yaptığı Hareket Pahalıya Patladı!