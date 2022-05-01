Recep Uçar: "Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun" - Son Dakika
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Recep Uçar: "Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun"

01.05.2022 19:05

Balıkesirspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, hedeflerini başardıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu güzel şampiyonluk herkese uğurlu olsun, sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun" dedi.

Balıkesirspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, hedeflerini başardıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu güzel şampiyonluk herkese uğurlu olsun, sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 mağlup etti. Sonucun ardından 66 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniyespor'da maç sonu büyük coşku yaşandı. Basın toplantısında, dün Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik ederek konuşmasına başlayan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Dün Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'u, benim de hocam olan Abdullah Avcı ve ekibini tebrik ediyorum. Hak ettikleri başarıyı elde ettiler. Yaşadığı şampiyonluğun ardından talebesinin de ertesi gün şampiyon olması çok büyük mutluluk verici. Bugün maç analizini konuşmayacağım. Ümraniye'de doğan büyüyen biriyim. Geçen sene 25 Ekim 2020 tarihinde 'bir hayalimiz var' diye yola çıktık. Bu hayalin Süper Lig'e çıkarak sonlandırdığımı serüvenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ümraniye tarihinde ilk defa Süper Lig'de" dedi.

UÇAR'DAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Ligde sezon boyunca her zaman ilk 2'de yer aldıklarına vurgu yapan Uçar, "Bildiğiniz gibi 33 hafta oldu, biz hep ilk 2'de yer aldık. 1. Lig tarihinin en zor ligi olarak adlandırılan bu ligde, daha az bütçe ve daha mütevazı bir kulüp olmamıza rağmen, şampiyonluğa ulaşmamız mutluluk verici bir şey. Sezon içerisinde lig başladıktan sonrasında, Samsunspor maçında çocukların verdikleri güçle Ümraniye olarak "oyun anlamında meydan okuyacağız" demiştim. Bugün o sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuza katkısı olan en başta oyuncularım, değerli ekibim, başkanımız Tarık Aksar ve yönetim kuruluna, Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a, çimcisinden masörüne, malzemecisinden temizlik görevlisine kadar emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Onların dışında benim her daim yanımda olan ailemin, bir sezon boyunca bana destek olan dostlarımın, bu kulüpte benim davetim olarak gelen eski hocalarımın ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Onların yardımı ile bu işi başarabildik. Bu güzel şampiyonluk herkese uğurlu olsun, sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun" ifadelerine yer verdi.

(İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç/İHA)

Recep Uçar: Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun
Recep Uçar: Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun
Recep Uçar: Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun
Recep Uçar: Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun

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Kaynak: İHA

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