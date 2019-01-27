Son Dakika Haberleri: Recep Umut: "Kırmızı Kart Bütün Dengemizi Bozdu."

Recep Umut: "Kırmızı Kart Bütün Dengemizi Bozdu."

3 dakika önce

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Recep Umut, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada kırmızı kartın takım dengesini bozduğunu ifade etti.

Recep Umut:
Akhisarspor Teknik Sorumlusu Recep Umut, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada kırmızı kartın takım dengesini bozduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Cihat Arslan'ın tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısına antrenör Recep Umut katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Umut, kırmızı kartın ardından denge bozukluğu yaşadıklarının vurgulayarak, "Oyuna çok iyi başladık. İlk 45 dakika soyunma odasına çok daha farklı bir sonuçla girebilirdik. Oyunun sonundaki skoru bizde yakalayabilirdik. Kırmızı kart bütün dengemizi bozdu. Oyuncularımız sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Eksik kalmak dezavantaj. Bundan sonraki maçlarda daha farklı olmaya çalışacağız" dedi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa, Lider Başakşehir'e Konuk Olacak Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor Maçıyla Seri Başlatmak İstiyor

Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti Emre Aşık'ı, FETÖ'ye Üye Olduğu İçin İhbar Ettiği Söylenen Yağmur Aşık, Çileden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:31:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Recep Umut: "Kırmızı Kart Bütün Dengemizi Bozdu."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]