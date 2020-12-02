Recep Yavuz: Antalya'ya kasım ayında da en çok Ruslar geldi - Son Dakika

Recep Yavuz: Antalya'ya kasım ayında da en çok Ruslar geldi

02.12.2020 11:45
Recep Yavuz: Antalya'ya kasım ayında da en çok Ruslar geldi, System.String[]

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kasım ayının koronavirüs salgınının başındaki mart ve nisan aylarına benzediğini, turizm sektöründe son yılların en hazin kasım ayının yaşandığını belirtti.

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kasım ayının koronavirüs salgınının başındaki mart ve nisan aylarına benzediğini, turizm sektöründe son yılların en hazin kasım ayının yaşandığını belirtti. Yavuz, "11 aylık süreçte Antalya'ya en çok gelenler 1 milyon 474 bin kişiyle Ruslar oldu, kasım ayında da Ruslar ilk sırada yer aldı" dedi.

Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, geçen yıl kasım ayı sonu itibarıyla 15 milyon turist sayısını aşan Antalya, bu yıl aynı dönemde ancak 3.3 milyon turist sayısına ulaşabildi. Antalya'nın toplam turist kaybı, 11 milyon 655 bini aştı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, kasım ayı sonu itibarıyla sektördeki son durumu değerlendirdi. Yavuz, ikinci dalganın kasım ayı itibarıyla insanlığın üzerine kabus gibi çöktüğünü ve her alanda olduğu gibi turizm alanını da olumsuz etkilediğini bildirdi.AVRUPA'DA RADİKAL KARARLARKoronavirüsün tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla, kasım ayının geçen yılın mart- nisan aylarına benzediğini belirten Yavuz, "Avrupa radikal kararlarla hareketi kısıtlamaya çalışırken, turizmin frenine de sonuna kadar bastı. Önemli tatil destinasyonlarının havalimanları neredeyse tamamen kapandı, uçaklar parklara çekildi" dedi.ORTA YAŞ ÜSTÜ ETKİLENDİBu dönem Antalya bölgesindeki turizm hareketinin ise kısıtlı devam ettiğini söyleyen Yavuz, " Almanya'nın 9 Kasım'daki Türkiye yasağı ve Rus uçuşlarının iyice azalmasıyla durma noktasına gelerek, son yılların en hazin kasım ayını yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Batı Avrupalı orta yaş üstü turistlerin kasım ayında gözdesi olan Antalya, korona endişesiyle boş kaldı" dedi.RUSLAR GELDİKasım ayında en çok misafirin geldiği ülkeler hakkında da bilgi veren Yavuz, 71 bin 607 kişiyle Rusların ilk sırada olduğunu söyleyerek, "5 bin 732 Alman, 5 bin 648 Ukraynalı, 3 bin 578 Polonyalı, 3 bin 21 Kazakistanlı turist geldi" dedi.2020'NİN KAYBI 11 MİLYON 655 BİN KİŞİ2020'nin 11 aylık döneminde 3 milyon 382 bin 485 misafirin yurt dışından Antalya'ya geldiğini belirten Yavuz, "Bu sayı geçtiğimiz yıla göre yüzde 77.51 oran ve 11 milyon 655 bin kişi kaybına denk geliyor. Geçen yıl aynı dönemde 15 milyon 37 bin kişi gelmişti" diye konuştu.1 MİLYON 474 RUS GELDİ

11 aylık süreçte Antalya'ya en çok gelenlerin 1 milyon 474 bin kişiyle Ruslar olduğunu, söyleyen Yavuz, Rus pazarında geçen seneye göre yüzde 73 oran ve 4 milyonu aşkın turist kaybı olduğuna dikkat çekti. Yavuz, Ukrayna'dan yüzde 30 kayıpla 555 bin, Almanya'dan yüzde 87'ye yakın kayıpla 341 bin, İngiltere'den yüzde 70 kayıpla 209 bin, Polonya'dan ise yüzde 84 kayıpla 87 bin kişi geldiğini açıkladı.


Recep Yavuz: Antalya'ya kasım ayında da en çok Ruslar geldi
Recep Yavuz: Antalya'ya kasım ayında da en çok Ruslar geldi
Recep Yavuz: Antalya'ya kasım ayında da en çok Ruslar geldi

Recep Yavuz, Antalya, Turizm, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Recep Yavuz: Antalya'ya kasım ayında da en çok Ruslar geldi - Son Dakika


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