- Recep Yazıcı: "Bir sezonluk hedefimizi başarmış olduk"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup olan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, "Bir sezonluk hedefimizi başarmış olduk. Ligde kalabilmek şampiyonluk kadar önemli bir şey. Biz kümede kalmanın mutluluğunu doyasıya yaşamak istiyoruz" dedi.

Maçtan sonra gerçekleştirilen basın toplantısında müsabaka hakkında konuşan Yazıcı, "Bugün ligde kalmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Mağlup olduk. Rakibimizi kutluyoruz. Buraya gelirken ki hedefimiz puan ve puanlar almaktı. İlk yarıda bunu başardık ama ikinci yarı da Giresun'dan gelen haber oyuncularımızda bir rahatlığa sebebiyet verdi. Bundan dolayı da oyunda kopmalar ve düşmeler oldu. Hedefimiz kümede kalmaktı. Bir sezonluk hedefimizi başarmış olduk. Ligde kalabilmek şampiyonluk kadar önemli bir şey. Biz kümede kalmanın mutluluğunu doyasıya yaşamak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon daha başarılı bir Menemenspor olacaktır, daha iyi bir kadrolaşmayla. Hedeflerimizin inşallah yüksek olmasını umut ediyorum" diye konuştu.