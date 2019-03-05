"Reçetelerde ilaç ismi değil, etken madde yazsın"
21 dakika önce
"Hasta daha ucuz eş değer A ilacı yerine özellikle pahalı olan B ilacını istiyor" diyen eczacılar, reçetelerde ilaç ismi yerine etken maddenin yazmasını istiyor.
"Hasta daha ucuz eş değer A ilacı yerine özellikle pahalı olan B ilacını istiyor" diyen eczacılar, reçetelerde ilaç ismi yerine etken maddenin yazmasını istiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:20
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