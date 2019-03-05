Son Dakika Haberleri: "Reçetelerde ilaç ismi değil, etken madde yazsın"

"Reçetelerde ilaç ismi değil, etken madde yazsın"

21 dakika önce

"Hasta daha ucuz eş değer A ilacı yerine özellikle pahalı olan B ilacını istiyor" diyen eczacılar, reçetelerde ilaç ismi yerine etken maddenin yazmasını istiyor.

"Hasta daha ucuz eş değer A ilacı yerine özellikle pahalı olan B ilacını istiyor" diyen eczacılar, reçetelerde ilaç ismi yerine etken maddenin yazmasını istiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:20 

Ekonomi
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