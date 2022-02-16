'Red Bull 64 Bars' serisinin ilk iki bölümü yayında - Son Dakika

Red Bull 64 Bars'ın Khontkar ve Motive'nin yer aldığı ilk iki bölümü Red Bull TV'de yayınlandı.

Rap müzik ekseninde 64 satırlı şarkıların üretildiği ve bugüne kadar İtalya'dan Japonya'ya Avustralya'dan ABD'ye kadar pek çok ülkede önemli isimlerin yeteneklerini sergilediği Red Bull 64 Bars, şimdi de Türkçe Rap müziğinde yeni bir sayfa açıyor.

Serbest stil ve hızlı düşünmenin arenası olarak, Rap müzikte yepyeni bir meydan okumaya hazırlanan Red Bull 64 Bars serisi sene boyunca devam edecek serinin ilk bölümü Red Bull TV'de yayınlandı. İlk iki bölümünde Türkçe Rap sahnesinin tanınan isimleri Khontkar ve Motive, besteleri ve müzik prodüksiyon yeteneği ile son zamanların dikkat çeken prodüktörü GOKO! ile birlikte stüdyoya girdi.