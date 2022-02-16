Üye Girişi
'Red Bull 64 Bars' serisinin ilk iki bölümü yayında - Son Dakika

'Red Bull 64 Bars' serisinin ilk iki bölümü yayında

16.02.2022 12:11
'Red Bull 64 Bars' serisinin ilk iki bölümü yayında

Red Bull 64 Bars'ın Khontkar ve Motive'nin yer aldığı ilk iki bölümü Red Bull TV'de yayınlandı.

Red Bull 64 Bars'ın Khontkar ve Motive'nin yer aldığı ilk iki bölümü Red Bull TV'de yayınlandı.

Rap müzik ekseninde 64 satırlı şarkıların üretildiği ve bugüne kadar İtalya'dan Japonya'ya Avustralya'dan ABD'ye kadar pek çok ülkede önemli isimlerin yeteneklerini sergilediği Red Bull 64 Bars, şimdi de Türkçe Rap müziğinde yeni bir sayfa açıyor.

Serbest stil ve hızlı düşünmenin arenası olarak, Rap müzikte yepyeni bir meydan okumaya hazırlanan Red Bull 64 Bars serisi sene boyunca devam edecek serinin ilk bölümü Red Bull TV'de yayınlandı. İlk iki bölümünde Türkçe Rap sahnesinin tanınan isimleri Khontkar ve Motive, besteleri ve müzik prodüksiyon yeteneği ile son zamanların dikkat çeken prodüktörü GOKO! ile birlikte stüdyoya girdi.


'Red Bull 64 Bars' serisinin ilk iki bölümü yayında
'Red Bull 64 Bars' serisinin ilk iki bölümü yayında
'Red Bull 64 Bars' serisinin ilk iki bölümü yayında
YORUMLAR
500

Redbull, Japonya, Müzik, RAP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Red Bull 64 Bars' serisinin ilk iki bölümü yayında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:17:37. #1.13#
SON DAKİKA: 'Red Bull 64 Bars' serisinin ilk iki bölümü yayında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement