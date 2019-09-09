Son Dakika Haberleri: Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
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Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall

18 dakika önce

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların mücadele ettiği Red Bull Air Race'te sezonun son yarışı Japonya'nın Chiba kentinde düzenlendi.

Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall, System.String[]

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların mücadele ettiği Red Bull Air Race'te sezonun son yarışı Japonya'nın Chiba kentinde düzenlendi.


Yaklaşık 100 bin kişinin izlediği sezonun son etabını ev sahibi ülkeden Yoshihide Muroya kazandı. Yarışı 3. sırada tamamlayan Matt Hall genel klasmanda 81 puanla şampiyonluğa ulaştı. Hall, Red Bull Air Race'te kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.


Chiba'da kazanan Japon pilot Yoshihide Muroya 80 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Üçüncü sırayı ise 68 puanla geçen yılın şampiyonu Çek pilot Martin Sonka aldı.


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Red Bull, Japonya, Pilot, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:15 
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