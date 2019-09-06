Son Dakika Haberleri: Red Bull Air Race'te şampiyon belli oluyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Red Bull Air Race'te şampiyon belli oluyor

2 saat önce

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun en iyi pilotu, son yarışta belli olacak.

Red Bull Air Race'te şampiyon belli oluyor, System.String[]

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun en iyi pilotu, son yarışta belli olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Eylül'de Japonya'nın Chiba kentinde gerçekleştirilecek yarış adeta nefesleri kesecek.

Şampiyonun belli olacağı yarış öncesi zirvede inanılmaz bir rekabet yaşanıyor. 3 yarış sonunda pilotlar klasmanının ilk sırasında 65 puanla Martin Sonka yer alıyor. Çekyalı pilot, yarışı kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Son yarıştaki performansıyla tekrar zirveye oturan Sonka'yı ise geçtiğimiz sene Japonya'da kazanan Matt Hall takip ediyor. Avusturalı pilotun puanı 61. Üçüncü sırada ise ev sahibi olan Japon Yoshihide Muroya var. Japon pilot zirveden 10 puan uzakta, 55 puanda bulunuyor.

Red Bull Air Race'te geçtiğimiz yıl şampiyon Çekyalı pilot Martin Sonka olmuştu

Red Bull, Japonya, Pilot, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü
Ahmet Hakan'dan Yenikapı'daki araçlarla ilgili sürpriz çağrı İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi Trabzon'u ayağa kaldıran "haç" sembolleri yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:29:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Red Bull Air Race'te şampiyon belli oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]