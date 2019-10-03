Son Dakika Haberleri: Red Bull Art of Motion 5 Ekim'de İtalya'da yapılacak
Son Dakika Spor Haber

Red Bull Art of Motion 5 Ekim'de İtalya'da yapılacak

1 saat önce

- Red Bull Art of Motion 5 Ekim'de İtalya'da yapılacakİSTANBUL - Son yılların en dikkat çeken sporlarından freerun sporunun dünyadaki en önemli organizasyonlarından olan Red Bull Art of Motion, 5 Ekim'de İtalya'nın UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde de yer alan tarihi Matera...

- Red Bull Art of Motion 5 Ekim'de İtalya'da yapılacak

İSTANBUL - Son yılların en dikkat çeken sporlarından freerun sporunun dünyadaki en önemli organizasyonlarından olan Red Bull Art of Motion, 5 Ekim'de İtalya'nın UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde de yer alan tarihi Matera kentinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi freerun sporcularının yarışacağı Red Bull Art of Motion'da Türkiye'nin tarihi cenneti Halfeti'de evlerin çatılarından ve binaların arasından atletik hareketlerle geçerek olağanüstü görüntüler yaratan Alexander Titarenko da mücadele verecek.

Son yılların yükselen sporlarından freerun sporunun dünyadaki en önemli organizasyonlarından olan Red Bull Art Of Motion, 5 Ekim 2019 tarihinde İtalya'nın barok mimarisiyle dikkat çeken renkli şehri Matera'da gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi freerun sporcuları binaların çatılarından atlayarak teknik kabiliyetlerini ve kendi stillerini sergileyecek. Büyük bölümü sular altında kalan Türkiye'nin tarihi cenneti Halfeti'de boş evlerin çatılarından ve binaların arasından akrobatik hareketlerle geçerek unutulmaz bir performans sergileyen Alexander Titarenko da Red Bull Art Of Motion'da mücadele verecek.

2017 yılında gerçekleştirilen Red Bull Art of Motion'da şampiyon olduktan sonra adını tüm dünyaya duyuran, bu sene ise FIG Parkur Dünya Kupası'nda Fransa'da üçüncü olan Ukraynalı sporcu Titarenko, Red Bull Art of Motion 2019'u da kazanarak başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

"Halfeti bana ilham verdi"

Halfeti'deki muhteşem performansı hakkında konuşan Red Bull sporcusu Alenxander Titarenko, "Freerun sporcuları sanatçılar gibidir. Şehrin atmosferini hissederek ve doğasının bir parçası olarak, performansımız o şehrin kimliğini yansıtır. Benim de amacım Halfeti'de bunu gerçekleştirmekti. Halfeti'nin benzersiz tarihi dokusuna hayran kaldım ve bu bana ilham verdi. Umarım yine bir gün burada performans gösterme şansım olur" ifadelerini kullandı.

Red Bull Art of Motion 5 Ekim'de İtalya'da yapılacak

Red Bull, Halfeti, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Greta'ya küfreden antrenörün görevine son verdiler!
Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Falcao ve Vedat Muriqi ok attı Allyson Felix, Usain Bolt'un altın madalya rekorunu kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:58:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Red Bull Art of Motion 5 Ekim'de İtalya'da yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]