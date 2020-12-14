Red Bull Basement 2020 Finalinde Türkiye'yi Plantric temsil etti - Son Dakika

Red Bull Basement 2020 Finalinde Türkiye'yi Plantric temsil etti

14.12.2020 10:09
Red Bull Basement 2020 Finalinde Türkiye'yi Plantric temsil etti, System.String[]

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement, programının finalinde Türkiye'yi Plantric grubu temsil etti.

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement, programının finalinde Türkiye'yi Plantric grubu temsil etti. Sıfır atık sloganıyla kurulan girişim, gıda atıklarının konteyner kenarına döküldükten sonra çalışmasını ve saksılarda bulunan toprağı bu atıklarla gübreleyerek her bir bitkinin büyümesi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamayı hedefliyor.

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine fırsat tanıyor. Dünya çapında 36 ülkeden 3 bin 865 başvuru arasından seçilen 38 finalist arasında Türk girişimciler önemli bir başarıya imza attı. Girişimin kurucusu olan Doğuş Üniversitesi öğrencileri Aylin Yazıcı ve Can Zenginel, üç gün süren eğitimlerin ardından finalde en başarılı 10 proje arasında yer aldı.

Başvuru sürecinin ardından halk oylaması ve yerel jürinin değerlendirmesinden geçen Plantric ekibi, geçtiğimiz beş hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere global girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldi ve danışmanlık aldı. Beş haftanın ardından 10-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Global Atölye'de, uygulamalı eğitim seansları ve uluslararası platformlardan konuşmacıların dahil edildiği etkinlik, deneyim dolu bir hafta sonuna imza atıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleşen buluşmada son 10'a kalan finalistler jüri önünde projelerini sundu. Red Bull Basement 2020'nin dünya birincisiyse Birleşik Krallık'tan katılan Lava Aqua X isimli girişim oldu. Su israfını önlemek amacıyla yola çıkan ekip, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin oldukça etkili olduğunu keşfederek bunu engellemek ve su problemi üzerine bir farkındalık yaratmak için duşta kullanılan suyu başka alanlarda da yeniden kullanmaya imkan yaratan bir sistem icat etti. 2020'nin kazananı olan Lava Aqua X'in fikirlerini geliştirmek ve gerçeğe dönüştürmek için gerekli ihtiyaçları karşılanacak ve ekip Japonya'da dünyanın en başarılı inovasyon merkezlerinden birisinde çalışma şansı yakalayacak.

"SON 10 ARASINDA YER ALABİLMEK BİZİ GELECEK İÇİN HEYECANLANDIRDI"

Türkiye finalisti Plantric'in ekibinin kurucularından Aylin Yazıcı ve Can Zenginel "Red Bull Basement 2020'nin çevrim içi olarak gerçekleşen Global Atölye'si bize eşsiz deneyimler kazandırdı. Birbirinden değerli 38 proje arasından en başarılı 10 girişim arasına girdiğimiz için mutluyuz. Sıfır atık mottosuyla çıktığımız bu yolda Plantric'i geliştirme imkanı bulduk. Bundan sonra da var gücümüzle dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

PLANTRIC HAKKINDA

Değişen dünya düzenine ayak uydurabilmek için üç ana bölümden oluşan Plantric'in sisteminde; yemek atıkları için konteyner, toprak kaplar ve otomatik sulama sistemi yer alıyor. Sistem, gıda atıklarının konteyner kenarına döküldükten sonra çalışmasını ve saksılarda bulunan toprağı bu atıklarla gübreleyerek her bir bitkinin büyümesi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. Sistem doğru ışıklandırma yöntemleri sayesinde birçok alanda kullanılmaya ve uygulamaya müsait bir düzen sunuyor.


Red Bull Basement 2020 Finalinde Türkiye'yi Plantric temsil etti
Red Bull Basement 2020 Finalinde Türkiye'yi Plantric temsil etti

Gİrişimcilik, Üniversite, Red Bull, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Red Bull Basement 2020 Finalinde Türkiye'yi Plantric temsil etti - Son Dakika Ekonomi


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