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Üniversite öğrencilerinin girişimleri uluslararası arenada - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinin girişimleri uluslararası arenada

11.11.2021 10:49
Üniversite öğrencilerinin girişimleri uluslararası arenada

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri desteklemeyi hedefleyen Red Bull Basement programına Türkiye'den yapılan 300 başvuru değerlendirildi.

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri desteklemeyi hedefleyen Red Bull Basement programına Türkiye'den yapılan 300 başvuru değerlendirildi. Program sonunda seçilen ToplaGel isimli girişimin kurucusu olan Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, girişimlerini uluslararası arenada geliştirme hakkı kazandı.

Teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine fırsat tanıyor. Dünya çapında 44 ülkeden 4041 başvuru arasından seçilen ülke finalistleri birer birer açıklanıyor. Programa, Türkiye'den yapılan 300 başvuru arasından seçilen girişim ise ToplaGel oldu. ToplaGel'in kurucuları, Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, projelerini 'geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform' olarak özetliyor.

EKOLOJİK DENGENİN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Dünyanın ekolojik dengesini korumak için her geçen gün önemi artan geri dönüşümü ele alan ToplaGel platformunda, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmak ve ödül sistemi ile devamlılığını teşvik etmek hedefleniyor. Dijital platformda, atıklarını geri dönüştürmek isteyen bireylerin zaman ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için, randevu sistemiyle evlerinden atıkların alınarak dağıtımı gerçekleştiriliyor. Atık toplayan kişilerin istihdamına da katkı koyan bu sistemde ayrıca hizmeti evlerinden alan kişilere kazandıkları puan çerçevesinde çeşitli ödüller de sunuluyor. Ödüllerin arasında market kuponları, sinema biletleri, kedi/köpek maması gibi bireylerin tercihlerine yönelik seçenekler bulunan sistem sayesinde atıkların sürdürülebilir bir şekilde doğru yere ulaşması sağlanıyor.

DÜNYA FİNALİ ARALIKTA İSTANBUL'DA

Jürinin değerlendirmesinden geçen ve dünya finaline katılmaya hak kazanan ToplaGel'in kurucuları olan Gürgür ile Beşli; ödül olarak gelecek 5 hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkanı yakalayacak. Global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkanı da bulan ikili, burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak. Red Bull Basement Dünya Finali 13-15 Aralık tarihleri arasında Feriye'de yapılacak.

Programda başarılı olan ve girişimi desteklenen ToplaGel'in kurucularından Gürgür, "Ortaya koyduğumuz projeyi en iyi anlayan ve bize inanan Red Bull Basement ile bir araya gelmenin ve desteğini almanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Beşli ise, "Hem dünyanın geleceğine fayda sunan hem de birçok kişi için istihdam kaynağı olacak girişimimizi geliştirmek üzere uzman isimlerle, global bir arenada bir araya geleceğiz ve projemizi geliştirmek için destek alacağız. Red Bull Basement'ın projemizi ve bakış açımızı daha ileri taşımak açısından bize sonsuz katkıları olacağına inancımız tam" dedi.


Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Redbull, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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