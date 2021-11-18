Red Bull Basement 2021 Türkiye Kazananı 'ToplaGel' başarı öyküsünü anlattı - Son Dakika

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement'in dünya finali bu sene 13-15 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilecek programın 2021 Türkiye finalist projesi olan ToplaGel ekibi, başarı öykülerini anlattı.

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement 2021 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek ToplaGel'in arkasındaki kurucu ekip; Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, girişimlerinin nasıl meydana çıktığını anlattı.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIRKEN MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ DE YENİDEN CANLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Red Bull Basement 2021 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek ToplaGel'in arkasındaki kurucular Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, girişimlerinin nasıl meydana çıktığını anlattı. İkili "ToplaGel platformu, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmayı ve ödül sistemi ile devamlılığını teşvik etmeyi hedefliyor. Projemizi oluşturma safhasından önce, insanların, atık toplamak ve bu atıkları gerekli yerlere ulaştırmak konusunda sıkıntılar yaşadığını fark ettik. Çevremizde bir anket yaptık. Bu ankete göre, ulaşım, zaman ve teşvik probleminin çok yoğun olduğunu anladık. Dijital platformumuzda atıklarını geri dönüştürmek isteyen bireylerin zaman ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için, randevu sistemiyle evlerinden atıkları alınarak dağıtımı gerçekleştiriliyor. Atık toplayan kişilerin istihdamına da katkı koyacak bu sistemimizde ayrıca hizmeti evlerinden alan kişilere kazandıkları puan çerçevesinde çeşitli ödüller de sunuluyor. Ödüllerin arasında market kuponları, sinema biletleri, kedi/köpek maması gibi bireylerin tercihlerine yönelik seçenekler bulunan sistem sayesinde atıkların sürdürülebilir bir şekilde doğru yere ulaşması sağlanıyor. Geliştirdiğimiz sistemde mahalle bilincini de artırmaya odaklanacağız. Atık toplayan kişileri mahallelerinde yaşayan insanlardan seçmeyi ve mahalle kültürünü de yeniden canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

DÜNYA FİNALİ ARALIKTA SİTANBUL'DA

Jürinin değerlendirmesinden geçen ve dünya finaline katılmaya hak kazanan ToplaGel'in kurucuları olan Gürgür ile Beşli; ödül olarak projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkanı yakalayacak. Global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkanı da bulan ikili, burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak. Red Bull Basement Dünya Finali 13-15 Aralık tarihleri arasında Feriye'de yapılacak.