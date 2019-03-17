Son Dakika Haberleri: Red Bull Bc One Dünya Finali

Red Bull Bc One Dünya Finali

18 dakika önce

Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi Jemray ve Tie Fox temsil edecek.

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Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi Jemray ve Tie Fox temsil edecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2004 yılından bu yana dünyanın en iyi breakdansçısını seçmek için düzenlenen Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı, 15-16 Mart'ta Ankara'da gerçekleşti.

Yarışmada birinciliği b-girl'lerde (kızlarda) Jemray, b-boylar'da (erkeklerde) ise Tie Fox aldı.

Teke tek kapışmalar hem jüriyi hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ankara'daki yarışmada tüm rakiplerini eleyen Jemray ve Tie Fox, kasımda Hindistan'da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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