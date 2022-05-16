Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu - Son Dakika
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Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu

16.05.2022 11:19
Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu

Red Bull BC One'ın Türkiye Finali 15 Mayıs 2022 tarihinde Antalya'da gerçekleştirildi.

Red Bull BC One'ın Türkiye Finali 15 Mayıs 2022 tarihinde Antalya'da gerçekleştirildi. Yarışmada birinciliği B-Girl'lerde Jasmijn "Jazzy" Nölting, B-Boylar'da ise Oğuzhan "Jester" Karademir aldı. Finalistler, 12 Kasım 2022 tarihinde New York'ta gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye de hak kazandı.

B-Boy ve B-Girl'lerin Türkiye'nin en iyisi olmak için hünerlerini sergilediği yarışma Sahil Antalya Olbia Meydanı'nda düzenlendi. Finalistler B-Girl Jasmijn "Jazzy" Nölting ile B-Boy Oğuzhan "Jester" Karademir, gösterdikleri performanslarla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Jazzy ve Jester 12 Kasım 2022'de ABD'nin New York kentinde gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Etkinlikte rap sanatçısı Baneva'nın imza attığı performans da izleyenler tarafından beğenilerek takip edildi.

"UMARIM DÜNYA FİNALİNDE EN BAŞARILI 16 DANSÇI ARASINDA YER ALIRIM"

Red Bull BC One Türkiye Finali'nde mutlu sona ulaşan B-Girl Jazzy, "Çok mutluyum. Yarışmadan önce arkadaşlarımın desteği ile sürekli hazırlık yaptım, umarım dünya finalinde de en başarılı 16 dansçı arasında yer alırım, şimdiden çok heyecanlıyım" dedi.

Tüm rakipleri arasından sıyrılarak 7. kez Red Bull BC One Türkiye Finali'nin kazananı olan B-Boy Jester ise "Tekrar Red Bull BC One'da Türkiye'nin en iyi break dansçısı olduğum için çok mutluyum. Hazırlık süreci oldukça yoğun ve zorlu geçti ama sonucu iyi oldu. Şimdi sırada New York'taki Red Bull BC One dünya finali var, umarım orada da başarı elde edeceğim" şeklinde konuştu.

ÖN ELEMELER VE ATÖLYELER İLE BREAKİNGİN İNCELİKLERİ

Red Bull BC One'ın ön eleme turları ve breaking atölyeleri ise 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ön elemelerde beceri ve stillerini sergileyerek birbirleriyle yarışan dansçılar, atölyelerde de başarılı bir performansın inceliklerini öğrenme fırsatını yakaladı.

BÜYÜK FİNAL KASIM AYINDA NEW YORK'TA

Dünyanın en prestijli teke tek breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede düzenleniyor. Red Bull BC One Dünya Finali 12 Kasım tarihinde New York'ta gerçekleştirilecek. Her ülkenin finalistleri, dünya finalinde 'en iyi' olabilmek için yarışacak.


Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu
Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu
Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Red Bull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu - Son Dakika
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