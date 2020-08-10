Red Bull BC One E-Battle için B-Boy ve B-Girl'lerden tavsiyeler - Son Dakika

Red Bull BC One E-Battle için B-Boy ve B-Girl'lerden tavsiyeler

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans (breaking) yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor.

Red Bull BC One E-Battle için B-Boy ve B-Girl'lerden tavsiyeler, System.String[]
Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans (breaking) yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yarışma öncesinde, bu zamana kadar breakdans (breaking) dünyasında iz bırakan b-girl ve b-boy'ları, geleceğin breakdansçılarına tavsiyeler de bulundu.

Dünyanın en prestijli breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One ile; en yetenekli dansçıları online platformda buluşturuyor. Red Bull BC One E-Battle ile dünyanın her noktasından B-Boy ve B-Girl'lere yeteneklerini gösterme imkanı sunuluyor. 7 Ağustos itibariyle online olarak tek kişilik performanslarını gösteren videolarla başvurularını redbullbcone.com adresi üzerinden yapan katılımcılar, deneyimli bir jürinin elemesinden geçirilecek.

Ardından finale kalmak için rakipleriyle online bir mücadele verecek. Dünya çapında en başarılı olan 1 B-Boy ve 1 B-Girl ise 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali'nde yarışma hakkı elde edecek. Yarışma için başvurular 31 Ağustos'a kadar devam ediyor. Dünyaca ünlü isimler, geleceğin breakdansçılarına yardımcı olmak için başarının altın kuralları sıraladı.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans (breaking) yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, 7 Ağustos- 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışma dans yeteneklerine güvenen gençleri bekliyor. Red Bull BC One E-Battle'a 18 yaş ve üstü herkes, videosunu yükleyerek başvuru yapabiliyor.

Yarışma öncesinde, bu zamana kadar breakdans (breaking) dünyasında iz bırakan b-girl ve b-boy'ları, geleceğin breakdansçılarına başarının ipuçlarını verdi.

"YAPACAĞINIZ HAREKETLERİ MÜZİK BELİRLER"

Çocukluğu sanat ve sporla iç içe geçen Nadia, 2002 yılında b-girl kariyerine başladı ve şimdilerde da Funky Style Crew ile dans ediyor. Breakdans (breaking) yapan birçok genç kızın idolü olan Nadia, "Yapacağınız hareketleri müzik belirler. Müzik ne anlatıyorsa, dansınız da onu destekler. Kısacası, her hareket müziğin sonucunda gelişir" tavsiyesinde bulunuyor.

"ASLA PES ETMEDİM"

Breakdans (breaking) dünyasında 20 yıllık bir kariyere sahip olan Rokafella, kariyerini şu sözlerle anlatıyor:

"New York sokaklarında, baskı altında büyüdük. Ailem avukat olmamı istedi. Ben başladığımda kimse bir kıza breakdans öğretme konusunda hevesli değildi ama asla pes etmedim."

Aynı zamanda kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Full Circle Souljahs'ın da kurucu ortaklarından biri olan breakdansçı, birçok b-girl'ün de idolü. Rokafella'nın breakdansa (breaking) gönül verenlere ilk tavsiyesi ise önce bu dansın tarihini öğrenmeleri. Hip hop'ın doğuşunu ve devamındaki hikayesini bilmenin, dansın daha iyi ifade edilmesini sağladığına inanıyor.

"DANSIMIZLA FARK YARATABİLİRİZ"

Doğma büyüme Parisli olan Jeskilz, 2000'lerin başında breakdansa (breaking) başladı. Paris'ten New York'a uzanan yolculuğunun ardından, Rock Steady Crew ile birlikte dans etti ve şimdi de Los Angeles'ta hayalini yaşayarak birçok breakdansçıya ilham oldu. Jeskilz de tam olarak hayali breakdans (breaking) olanlara şu sözlerle tavsiye veriyor:

"Amacım, başkalarına ilham olmak ve hayattaki amaçlarını bulmalarını sağlamak. Böylece hep birlikte güçlenebilir, insanların fikirlerini değiştirebilir ve dansımızla fark yaratabiliriz."

"ÇOK ÇALIŞIN"

Ankaralı olan Jemrayy, kondisyonunu sık sık antrenman yapmaya ve destekleyici güç-denge çalışmaları sayesinde sağladığını anlattı. 2019 yılında Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağında birinci olan Jemrayy, Hindistan'da gerçekleşen dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Yarışlara hazırlanma sürecinin daha çok mental olduğunu aktaran genç breakdansçı bunda ortamın, müziğin etkili olduğunu ve motivasyonunu yüksek tutmak için her gün dans ettiğini aktarıyor. Her günü en az 2-3 saat antrenmanla geçiyor. Sırrını ise her hareket için 'çok çalışmak' olarak ifade ediyor. Bu teknikleri bıkmadan usanmadan, doğru ve estetik yapabilmek için çok çalışmak gerekiyor.

"HAREKETİ BEDENİNİN FARKINDA OLARAK GELİŞTİRİN"

2019 yılında Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağında tüm rakiplerini eleyerek birinci olan b-boy Thie Fox, Hindistan'da gerçekleşen dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etmişti. Burada dünya çapında 30'u aşkın ülkeden katılan yarışmacılar arasında yapılan elemelerde finale çok yaklaşan Thie Fox, Türkiye adına ilk kez bu kadar ilerleyerek son şans karşılaşmasında ülkemizi temsil etti. Henüz kariyerinin başında olan genç dansçı, gelecek yıllarda birçok uluslararası başarı elde ederek Türkiye'nin göğsünü kabartmaya hazırlanıyor. Hareketlerdeki başarısının sırrını ise; "disiplinli çalışmak" ve "hareketi kendi bedenini göz önünde tutarak yani bedeninin farkında olarak geliştirmek" olarak aktarıyor.

FİNALİSTLER DENEYİMLİ JÜRİNİN OYLARI İLE BELİRLENECEK

Dünya çapında en iyi performans gösteren videoları gönderen 128 b-boy ve b-girl 7 Eylül tarihinde açıklanacak. En iyileri ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boy Bootuz, B-Girl AT ve B-Boy Lilou'nun oyları belirleyecek. Yarışmada seçilen bir b-boy ve bir b-girl ise 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali'nde yarışma şansına sahip olacak.

Şimdiye kadar 30'u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One'ın yalnızca online olarak gerçekleşecek yarışması Red Bull BC One E-Battle'a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgi redbullbcone.com adresinde.


- İstanbul
Red Bull, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 12:07

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Red Bull BC One E-Battle için B-Boy ve B-Girl'lerden tavsiyeler - Son Dakika Magazin
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