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Red Bull BC One ile Breaking'in tarihine yolculuk - Son Dakika

Red Bull BC One ile Breaking'in tarihine yolculuk

03.09.2021 11:52
Red Bull BC One ile Breaking'in tarihine yolculuk, System.String[]

Hem dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan breaking ve tarihçesini ele alan Redbull.com, Red Bull BC One yarışmasının hikayesini okuyucularıyla buluşturuyor.

Hem dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan breaking ve tarihçesini ele alan Redbull.com, Red Bull BC One yarışmasının hikayesini okuyucularıyla buluşturuyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nın programına breakingin dahil edildiğini duyurdu.

Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen breakingin olimpiyat branşı olarak değerlendirilmeye alınması 2018 yılında Arjantin'de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları'nda yoğun ilgi görmesinin üzerine gerçekleşmişti. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen bir alt kültür olan breaking, özellikle gençler arasında rağbet görüyor.

Red Bull BC One 30'u aşkın ülkede düzenleniyor

Breaking, prestijli bir branş olarak olimpiyatların yanı sıra Red Bull BC One'da ilgi görüyor. Red Bull BC One2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Breaking ve onun tarihçesini ele alan Redbull.com yarışmanın hikayesini okuyucular için kaleme aldı.

Bu arada, Red Bull BC One, Türkiye ayağındaki dans pistini bu yıl İzmir'e taşıyor. Dünyanın her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar için başvurular 21 Eylül tarihine kadar devam ediyor. 10 Ekim'de gerçekleşecek Red Bull BC One Türkiye Finali'nde elemeleri atlayan adaylar için final yarışı düzenlenecek.

Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl'ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boylar Lil Zoo, Killa Kolya ve Türkiye dans sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek. Red Bull BC One Türkiye Finali'ne dair detaylı bilgiyi "redbullbcone.com" adresinden edinmek mümkün oluyor

Yeteneğine güvenen herkesin yarışabileceği Red Bull BC One Cypher'da önce Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl belirlenecek.

Ardından her ülkenin finalisti, dünya finalinde "en iyi" olabilmek için ter dökecek. Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağının ardından dünya finali kasımda Polonya'da gerçekleşecek.

Arjantin, Türkiye, Redbull, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Red Bull BC One ile Breaking'in tarihine yolculuk - Son Dakika


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