Red Bull Campus Clutch dünya finaline Türkiye'den "Bedel Ödeyenler" gidiyor

Red Bull Campus Clutch'ta Türkiye temsilcisi "Bedel Ödeyenler", "Knockout Round"u geçerek dünya finaline katılacak takım oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine ülkesini ve okullarını temsil etme imkanı veren dünyanın ilk üniversiteler arası global Valorant turnuvası "Red Bull Campus Clutch"ta Knockout Round heyecanlı anlara neden oldu.

Türkiye elemeleri sonunda aynı bölgedeki ülkelerin temsilcileriyle karşılaşma hakkını elde eden "Bedel Ödeyenler", Red Bull Campus Clutch Dünya Finali Eleme Turu aşamasında önemli bir performans ortaya koydu.

3 Haziran'daki çeyrek finalde Bulgaristan temsilcisi UniversaL'i 2: 0 ve 4 Haziran'daki yarı finalde Hırvatistan temsilcisi Mo Gaming'i 2: 0 mağlup eden Bedel Ödeyenler, 5 Haziran'da canlı yayınlanan final maçında da Romanya temsilcisi Infinite'i 13-7 ve 13-5'lik skorlarla 2: 0 yendi.

-Bedel Ödeyenler, Madrid'de Türkiye'yi temsil edecek

Verilen bilgiye göre, İspanya ve ABD ulusal şampiyonları ile beraber, Anubis (Mısır), Bedel Ödeyenler (Türkiye), BTR (Kanada), Mamas Boys (Avustralya), MAXD Esports (Pakistan), Odin e Amigos (Brezilya), Platoon (Beyaz Rusya), PXL Esports (Belçika), Project S (Portekiz), VAC Kimchi (Güney Kore) takımları 17-18 Temmuz tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek Dünya Finali'nde mücadele edecek.

Dünya Finali'nde şampiyonluğa uzanan üniversite takımı, 20 bin avroluk ödülün yanı sıra Valorant Masters'ta mücadele eden dünyanın en iyi Valorant oyuncularıyla tanışma fırsatını da elde edecek.

2020 yılında piyasaya girdikten sonra gamer'ların ilgi odağı olan Valorant'ı, yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor.

5'er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor.

Twitch üzerinden "Tek oyunun bir günde izlenme rekoru"nu 34 milyon izlenmeyle elde eden Valorant, en çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor.

Dünyanın en önemli ve yenilikçi Valorant turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk Valorant turnuvası olma özelliğine sahip bulunuyor.