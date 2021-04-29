Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı devam ediyor - Son Dakika

Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı devam ediyor

29.04.2021 12:55
Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı devam ediyor, System.String[]

Üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı devam ediyor.

Üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin hem okulunu hem de ülkesini dünya sahnesinde temsil etmesini sağlayan turnuvada, ulusal elemelerdeki yüksek katılımcı sayısı Türkiye'de sağlandı.

Üniversiteler arası global Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta heyecan devam ediyor. Elemelere katılmak için gerçekleştirilen 51 ön elemeye katılan bin 424 takım, turnuvayı Türkiye'de düzenlenen en büyük turnuvalardan biri haline getirdiği belirtildi. Bu sayının aynı zamanda bu sene turnuvaya katılan ülkeler arasında en yüksek katılım olduğu ifade edildi.

80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımların, oyunda Türkiye'yi ve üniversitesini temsil etmek için mücadele ettikleri elemeler 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Türkiye finalinin 22 Mayıs'ta gerçekleşeceği turnuvada takımlar için yeni bir Discord kanalı oluşturuldu. Dünya genelindeki oyuncuların oyun içi sesli iletişimde kullandığı Discord'taki yeni kanalda binden fazla yeni üye bulunurken burada tanışan üniversite öğrencileri turnuvaya katılmak için 150 takım kurdu.

Ayrıca İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'te konteynerlerden oluşturulan turnuvaya özel oyun merkezlerini her gün 150'den fazla Valorant oyuncusu ziyaret ediyor. Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek'in İstanbul'daki oyun merkezinden katıldığı yayın, 40 binden fazla izleyiciye ulaştı.

Dünya Finali İspanya'da

Türkiye şampiyonu olan takım 5-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Eleme turunda başarılı olan 10 finalist ise 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Dünya Finali'nde mücadele edecek. Dünya Finali'nde mutlu sona ulaşan takım, 20 bin euroluk ödülün yanı sıra Valorant Masters'ta mücadele eden dünyanın önde gelen oyuncularıyla tanışacak.

2020 yılında piyasaya girdikten sonra oyun dünyasının en çok ilgi çeken oyunlarından biri haline geldiği belirtilen Valorant'ı dünya genelinde yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor. 5'er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Turnuvanın, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk Valorant turnuvası olma özelliğine sahip olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı devam ediyor
Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı devam ediyor

Üniversiteler, valorant, oyunlar, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı devam ediyor - Son Dakika Spor


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