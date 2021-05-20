Red Bull Campus Clutch'ta final zamanı - Son Dakika

Dünyada ilk kez gerçekleştirilen, üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye Finali için geri sayım başladı.

Red Bull açıklamasına göre, üniversite elemelerinin ardından 80 üniversiteden toplam 8 bin 85 öğrenci finale çıkmak için mücadele verdi. 80 takım arasından finale ismini yazdıran Trakya Üniversitesi temsilcisi "DeSync" ve Dokuz Eylül Üniversitesi temsilcisi "Bedel Ödeyenler", 22 Mayıs Cumartesi günü Türkiye Şampiyonu olmak ve Dünya Finali Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil etmek için mücadele edecekler.

5 oyun üzerinden 3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final, İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'nin (İGEF) de kapanış etkinliği olacak. Oyun severler, İGEF'teki final karşılaşmasını "Twitch.tv/RedBullTR" hesabından canlı olarak seyredebilecek.

Türkiye şampiyonunu belirleyecek olan finale, Valorant Masters Türkiye Şampiyonu Futbolist'in oyuncusu Emre "Sterben" Demirci yorumlarıyla renk katacak. İGEF'teki final sonunda Türkiye şampiyonu olan takım, 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Eleme turunda başarılı olan finalistler ise Dünya Finali'nde mücadele edecek.

Dünya Finali'nde şampiyonluğa uzanan üniversite takımı, 20 bin avroluk ödülün yanı sıra Valorant Masters'ta mücadele eden dünyanın en iyi Valorant oyuncularıyla tanışma fırsatını elde edecek. Red Bull Campus Clutch ile ilgili detaylı bilgi "RedBull.com/campusclutch" adresinde yer alıyor.

Üniversite öğrencilerine özel ilk Valorant turnuvası

Öte yandan açıklamaya göre, 2020 yılında piyasaya girdikten sonra gamer'ların (video oyuncusu) ilgi odağı olan Valorant, yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor. 5'er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Twitch üzerinden tek oyunun bir günde izlenme rekorunu 34 milyon izlenmeyle elde eden Valorant, en çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi Valorant turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk Valorant turnuvası olma özelliğine sahip.