Red Bull Campus Clutch'ta ilk finalistler belli oldu

Üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta Türkiye elemelerinde finale çıkan ilk takımlar belli oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta heyecan başladı.

Her üniversite öğrencisine, üniversitesini dünya sahnesinde temsil etme imkanı sunan turnuvanın Türkiye elemelerinde, finale yükselme başarısını gösteren ilk 8 takım belli oldu.

Verilen bilgiye göre 22 Mart'ta başlayan elemeler sonunda finale çıkan takımlar, scanus, AYBU, Akdeniz Scorpio, DeSync, Nish-Espor, Halic Uni, Golden Phoenix ve Omega Bej oldu.

80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımlar, Valorant oyununda Türkiye'yi ve üniversitesini temsil etmek için mücadele ettikleri elemeler 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Türkiye finali 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Türkiye finalinin 22 Mayıs'ta gerçekleşeceği Red Bull Campus Clutch'ta elemeler tek oyun, final ise en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak.

Türkiye şampiyonu olan takım 5-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak.

Bu aşamada takımlar, dünyanın her yerinde aynı anda gerçekleşecek 24 saatlik bir canlı yayında kendi kıtalarında yarışacak. Eleme turunda başarılı olan 10 finalist, 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Dünya finalinde mücadele edecek.

Dünya finalinde kazanan takım, 20 bin avroluk ödülün yanı sıra Valorant Masters'ta mücadele eden dünyanın en iyi Valorant oyuncularıyla tanışma şansına da sahip olacak.