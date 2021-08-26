Red Bull Car Park Drift Türkiye finali için geri sayım başladı - Son Dakika

Drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'in Türkiye finali Bursa'da gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli drift şampiyonalarından biri olan Red Bull Car Park Drift Türkiye'ye geliyor.

Bursa'da gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Türkiye finali sonunda Türkiye'nin en iyi drift pilotu belli olacak.

Red Bull Car Park Drift'te 2021 sezonundaki 7'nci yarışı olan Türkiye finalinde 23 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak.

Yüksek aksiyonlu mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

"Türkiye Red Bull Car Park Drift'i çok sevdi"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı, Red Bull sporcusu Abdo Feghali'nin yarış direktörlüğünde yapılacak Red Bull Car Park Drift Türkiye finalinin biletleri "biletix.com" üzerinden satın alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Abdo Feghali, 2008 yılından beri Red Bull Car Park Drift'i düzenlediklerini belirterek, "Türkiye'de üçüncü kez bu heyecanı yaşayacağız. Red Bull Car Park Drift'i Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyum. Özellikle iki sene önce dünya finalini yaptığımız sırada Türkiye'deki birçok drift tutkununun bu organizasyonu ne kadar çok sevdiğini yakından görme fırsatı bulduk. Bu nedenle Türkiye'de olmayı ve buradaki drift sporcularıyla bir araya gelmeyi seviyorum. Umarım bu sene de yine heyecanlı bir organizasyon sonunda Türkiye şampiyonunu belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.