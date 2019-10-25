Son Dakika Haberleri: Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'na hazır
Son Dakika Ekonomi Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'na hazır

Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'na hazır

31 dakika önce

Red Bull Challengers, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'na hazırlıkları kapsamında, Etiler Sanatçılar Parkı'nda hazırlık koşusu gerçekleştirdi.

Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'na hazır, System.String[]

Red Bull Challengers, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'na hazırlıkları kapsamında, Etiler Sanatçılar Parkı'nda hazırlık koşusu gerçekleştirdi.

Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli maratonlarından biri olan İstanbul Maratonu için geri sayım sürüyor.

Bu çerçevede maratona katılacak Red Bull Challengers, gerçekleştirdiği hazılık koşusu ile yarışa hazırlanıyor. Koşuya No Reason Co., Rundamental ve Runarchy gibi koşu grupları, aktif yaşamın önde gelen antrenörleri ve sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra, cimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da katıldı.

Verilen bilgiye göre, No Reason Co. liderliğinde yapılan hazırlık koşusuna sporcular ve koşu grupları büyük ilgi gösterdi.

İstanbul, Red Bull, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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