Red Bull Challengers İzmir'de koşu gerçekleştirdi

Türkiye'nin önemli maratonlarından Maraton İzmir, İzmir'de koşuldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, bu sene "Sürdürülebilir Bir Dünya" teması altında düzenlenen organizasyonda Red Bull Challengers üyeleri de şehre izini bırakmak adımlarını attı.

Türkiye'nin önemli maratonlarından biri olan Maratonİzmir, 11 Nisan Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Koşunun başlangıcı Şair Eşref Bulvarı üzerindeki İZFAŞ Binası önünden yapıldı.

Lozan Meydanı'nda sona eren Maratonİzmir'e Red Bull Challengers üyeleri de katıldı.

???????Red Bull Challengers'ta Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, No Reason Co., Karşıyaka One Team'in yer aldığı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 km, yol koşusu ve halk koşusu yapıldı.

Maratonda Red Bull Challengers üyeleri ve tüm koşucular, kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıttılar.

7 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında RedBull.com/sehreizinibirak sayfasına kaydolup rotalarını ekleyen sporcular, bu aktif harita ile şehre izini bırakarak sürpriz ödüller kazanabilecek.