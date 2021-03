Red Bull Challengers Runatolia'da şehre izini bıraktı

Sezonun ilk maratonu olarak görülen Runatolia'da Red Bull Challengers üyeleri şehre izini bırakmak için ilk adımlarını attı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli maratonlarından biri olan Runatolia Maratonu bu yıl 16. kez Antalya'da düzenlendi. 7 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Runatolia Maratonu'na 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı.

Cam Piramit'in önünden başlayan sezonun ilk koşu organizasyonu olan Runatolia Maratonu'na Red Bull Challengers üyeleri de katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Red Bull Challengers üyeleri şehre izini bırakmak için ilk adımlarını attı.

Red Bull Challengers üyeleri Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, Ankarunning, No Reason Co., Karşıyaka One Team'in yer aldığı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 km. ve takımlar koşularında birinciler belli oldu.

Koşucular, AKM önünden başlayan ve yine aynı noktada tamamlanan maratonda kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıttılar.

7 Mart - 31 Mayıs'ta RedBull.com/sehreizinibirak sayfasına kaydolup rotalarını ekleyen sporcular bu aktif harita ile şehre izini bırakarak sürpriz ödüller kazanabilecek.