Red Bull Chess Masters'a Tania Sachdev geliyor - Son Dakika

Red Bull Chess Masters'da sekizinci eleme öncesinde, Red Bull sporcusu Tania Sachdev bir gösteri maçı yapacak.



Red Bull açıklamasına göre, Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'da 3'üncü sezonun eleme heyecanı devam ederken, turnuvaya özel bir konuk katılıyor.



En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptıkları, ilk kez tamamıyla çevrim içi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters'da sekizinci eleme öncesinde, International Master ve Woman Grandmaster şampiyonluklarının sahibi, Red Bull sporcusu Tania Sachdev bir gösteri maçı yapacak.



Hintli satranç oyuncusu, 14 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da chess24 Türkçe ekibinden Sabri Can Onay Yontar ile karşılaşacak. Red Bull Chess Masters'a özel yapılacak bu karşılaşma "Twitch.tv/RedBullTR" kanalında yayınlanacak.



6 yaşında satranç oynamaya başlayan, U12 Dünya Kupası'nda şampiyonluk elde eden Tania, 2012 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Satranç Olimpiyatları'nda da bronz madalyanın sahibi olmuştu.



Sekizinci eleme heyecanı 14 Mayıs'ta



Öte yandan açıklamaya göre, Red Bull Chess Masters'ta finalistler de belirlenmeye devam ediyor. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, "yıldırım satranç" formatıyla düzenlenen turnuvada sekizinci eleme mücadeleleri de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrim içi olduğu Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali 30 Mayıs'ta, Erkekler Finali ise 31 Mayıs'ta oynanacak.

Red Bull Chess Masters'da tüm elemeler ve finaller, chess24 Türkçe youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Kayıtlar "RedBull.com/chessmasters" adresinde devam ediyor.

Red Bull Chess Masters hakkında



Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters'da elemeler ve final "yıldırım satranç" formatında oynanacak.

Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her elemede en yüksek puanları toplayan 4 kadın, 4 de erkek oyuncu finale yükselecek. Red Bull Chess Masters'da şampiyon çevrim içi ve sırasıyla 30 ve 31 Mayıs'da oynanacak kadınlar ve erkekler finalleri ile belli olacak.