Farklı formatıyla dikkat çeken ve Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da büyük heyecan üçüncü kez başladı. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettikleri Red Bull Chess Masters'da ilk finalistler belli oldu. Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrimiçi olduğu turnuvada ilk haftada yapılan iki eleme sonunda erkeklerde ve kadınlarda 8'er sporcu 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek finale adını yazdırdı.

Erkeklerde Alparslan Işık, Volkan Sevgi, Umut Ata Akbaş, Kayra Kamer, Tuna Özateş, Efe Mert Kılıç, Doruk Karaoğlan ve Umut Erdem Gündüz, kadınlarda ise Esma Doğa Duran, Meltem Şimşek, Çiğdem Onur, Didem Nuray Yurdakul, Buse Naz Koçyiğit, Sıla Çağlar, Nelli Aleksanyan Çadır ve Gizem Kuplay finale yükseldi.

En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, 'yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada ikinci eleme haftası mücadeleleri 18 Nisan'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali 29 Mayıs'ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek Erkekler Finali ise 30 Mayıs'ta oynanacak.

Tamamı çevrimiçi olarak oynanacak Red Bull Chess Masters'da tüm elemeler ve finaller, chess24 Türkçe youtube kanalı üzerinden, Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar'ın sunumuyla canlı yayınlanacak. Kayıtlar RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor.

Red Bull Chess Masters nedir?

Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters'da elemeler ve final 'yıldırım satranç" formatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her elemede en yüksek puanları toplayan 4 kadın, 4 de erkek oyuncu finale yükselecek. Red Bull Chess Masters'da şampiyon çevrimiçi ve ayrı günlerde oynanacak kadınlar ve erkekler finalleri ile belli olacak.