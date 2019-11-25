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Red Bull Chess Masters'da şampiyon Marmara Bölgesi

6 saat önce

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklığıyla düzenlenen Red Bull Chess Masters'da şampiyon Marmara Bölgesi Takımı oldu.

Red Bull Chess Masters'da şampiyon Marmara Bölgesi, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklığıyla düzenlenen Red Bull Chess Masters'da şampiyon Marmara Bölgesi Takımı oldu.


Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da şampiyonluk Marmara Bölgesi Takımı'nın oldu. Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklığıyla düzenlenen organizasyonda son 8'e kalan takımlar, 7 bölge ve bir karma eleme sonrasında belli olmuştu. 15-70 yaş arasındaki Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptığı turnuvada final heyecanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tarihi ve özel bir mekan olan Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te yaşandı. Büyük finalde Marmara Bölgesi Takımı, son karşılaşmada altın puan maçıyla Ege Bölgesi'ni yenerek mutlu sona ulaştı.


Tulay: "Etkili çalışmalara imza atacağız"


Red Bull Chess Masters'ın, Türkiye satrancına yeni bir soluk kattığını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Bölgelerin en iyi satranç oyuncularını çok farklı bir formatla bir araya getiriyoruz. İkinci senesinde de bu organizasyon çok ses getirdi. Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen oyuncular çok güzel görüntüler ve büyük bir rekabet ortaya koydu. Amacımız satrancın ulaşılabilir olduğunu göstermekti. Bu turnuva ile bunu gerçekleştirdik. Bu iş birliğimizi devam ettireceğiz ve satrancı her platformda daha yukarılara taşımak için güzel ve etkili çalışmalara imza atacağız. Turnuvaya başvuran ve elemelerde yer alan yaklaşık 2000 ve finale kadar gelen 32 oyuncuyu tebrik etmek istiyorum. Şampiyon olan Marmara Bölgesi Takımına ve oyuncularına ise en büyük tebrikleri yolluyorum. Hamlelerimiz hep güzele, doğruya ve iyiye doğru olsun" ifadelerini kullandı.


'Hızlı satranç' formatıyla oynanan finale Eren Ataberk, Halit Kaan Kesgin, Anar Aliakbarov ve Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu'ndan oluşan kadrosuyla gelip şampiyon olan Marmara Bölgesi Takımı'na son maçla galibiyeti getiren Anar Aliakbarov büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek "Çok keyifli bir turnuva yaşadık. Bu önemli organizasyonda bu kadar kuvvetli rakipleri geride bırakarak şampiyon olmak tarifsiz bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok olumlu düşünüyorum bu organizasyon hakkında, geçen sene de katılmıştım. Bireysel olarak bölge elemeleri geçiliyor online ortamda. İki senedir finale kalabiliyorum ve takımımı temsil edebiliyorum. Çok iyi bir organizasyon. Özellikle final turnuvası iyi mekanlarda geçiriliyor. Sponsorlara ve organizatörlere bu turnuva için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Marmara Bölgesi, Red Bull, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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