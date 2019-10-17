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Red Bull Chess Masters geri dönüyor

12 dakika önce

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters'da heyecan yeniden başlıyor.

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Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters'da heyecan yeniden başlıyor. Türkiye'nin 7 bölgesindeki satranç sporcularını farklı formatıyla bir araya getirecek Red Bull Chess Masters'da, bölge elemeleri 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Teknoloji ve heyecanın bir arada olacağı bu turnuvada bölge elemeleri çevrimiçi olarak yapılacak.


Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da büyük heyecan yeniden başlıyor. Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull ortaklığında düzenlenen ve ilki geçen yıl gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin en iyi satranç oyuncularını bir araya getiriyor. 15-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele edecekleri Red Bull Chess Masters'da 7 bölgedeki elemeler çevrimiçi oynanacak. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, 'yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri 7-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


7 Kasım'da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki elemelerle başlayacak Red Bull Chess Masters, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanacak. İstanbul'daki finalde ise 7 bölgeden 8 takım şampiyon olmak için mücadele edecek. Kayıtlar RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor.


Red Bull Chess Masters nedir?


Kayıtlı ve lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri 'yıldırım satranç' final ise 'hızlı satranç' formatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturacak. Bir özel davetli takımın katılmasıyla belirlenecek 8 takım ise İstanbul'da yapılacak finalde şampiyon olmak için hamle yapacak. Hem kendi bölgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara ise çeşitli ödüller verilecek. - İSTANBUL

Red Bull, İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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