Son Dakika Haberleri: Red Bull Chess Masters geri dönüyor
Son Dakika Güncel Red Bull Chess Masters geri dönüyor

Red Bull Chess Masters geri dönüyor

1 saat önce

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters'da heyecan yeniden başlıyor.

Red Bull Chess Masters geri dönüyor, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters'da heyecan yeniden başlıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull ortaklığında düzenlenen ve ilki geçen yıl gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin en iyi satranç oyuncularını bir araya getiriyor. 15-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele edecekleri Red Bull Chess Masters'da, 7 bölgedeki elemeler çevrimiçi oynanacak. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, 'yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri 7-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

7 Kasım'da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki elemelerle başlayacak Red Bull Chess Masters, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanacak. İstanbul'daki finalde ise 7 bölgeden 8 takım şampiyon olmak için mücadele edecek.

Kayıtlar, RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor.

Red Bull, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır
Türk hackerler, terör örgütü PYD'ye yakın onlarca internet sitesini erişime kapattı Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz Türkiye'ye iniş yapan Mike Pence'in gergin yüz ifadesi dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Red Bull Chess Masters geri dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]